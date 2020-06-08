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Мы как никогда близки к выходу новых поколений видеокарт от AMD и NVIDIA, и как следствие в сети появляется всё больше утечек и инсайдерской информации о грядущих графических решениях от двух этих корпораций. Совсем недавно мы имели счастье лицезреть новый дизайн системы охлаждения предстоящих флагманов NVIDIA, а сегодня один из пользователей китайского технофорума chiphell объединил все ранее опубликованные инсайдерские данные в одну таблицу, в которой можно наглядно сравнить характеристики и производительность выходящих вскоре видеокарт.

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За отправную точку в данной таблице была принята производительность нынешней предтоповой видеокарты RTX 2080. По сравнению с ней грядущий флагман RTX 3090 получит вдвое большую производительность при лишь в 1.5 раза возросшем TDP. Всего новинка будет иметь 5248 CUDA-ядра, 96 растровых блоков и 328 тензорных ядер. По чистой производительности он окажется впереди флагмана от AMD RX 6900 ХТ более чем на 20%.

Также стоит отметить, что отличную производительность получат карты среднего ценового сегмента. Так RTX 3060 окажется на уровне 2080 и 2080 Super при куда меньшем энергопотреблении, а 6600 XT отстанет от них всего на 5%. Подобные новости должны обрадовать всех пользователей, не горящих желанием переплачивать за топовые видеочипы.