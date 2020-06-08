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Глава корпорации Epic Games Тим Суини в последнее время всё чаще становится объектом критики из-за своих публичных высказываний. Особую волну негодования пользователей вызвало мнение Тима относительно твердотельного накопителя грядущей консоли PlayStation 5. Напомним, что он назвал данный SSD лучшим решением на рынке, но что получил целый шквал заявлений о том, что на ПК существуют накопители с куда большей скоростью.

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К критикующим присоединился и известный блогер Линус Себастиан, владеющий каналом Linus Tech Tips. В одном из выпусков своей разговорной передачи The WAN Show он заявил, что у него на руках имеется SSD Aorus Gen4 AIC на 8tb, который по характеристикам превосходит решение от Sony почти в 2 раза. На этом основании он обвинил основателя Epic Games во лжи и дезинформации пользователей. Правда он тактично умолчал, что данный накопитель стоит несоизмеримо дороже даже целой PlayStation 5, не говоря уже об одном SSD. Но это не помешало фанатам широко растиражировать этот момент из ролика и даже использовать его для атак на Тима Суини в социальной сети Twitter.

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Однако позже Себастиан всё-таки решил глубже разобраться в вопросе, что привело его к неутешительным выводам. Оказалось что технически Суини никого не обманывал, ибо назвал SSD PS5 лучшим в своей ценовой категории, а не лучшим SSD вообще. Но куда интереснее то, что после более вдумчивого изучения архитектурных особенностей новой консоли Линус выяснил, что чистая скорость SSD традиционных ПК имеет целый ряд ограничений и узких мест, которые приводят к существенному сокращению итоговой производительности накопителя.

Вместе с тем большая часть данных ограничений будут устранены в архитектуре PlayStation 5, благодаря продвинутому алгоритму декомпрессии данных и возможности загружать и обрабатывать видеоданные напрямую с носителя, минуя оперативную память. Всё это вкупе с контроллером памяти собственной разработки Sony должно дать консоли огромный буст производительности по сравнению с общепринятой моделью построения игр. Правда тут стоит отметить, что пока что преимущества такого подхода можно будет увидеть лишь в эксклюзивных тайтлах для самой PlayStation 5, в то время как мультиплатформа будет создаваться по старым лекалам.

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