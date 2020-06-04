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Ещё одну небольшую порцию бесплатных игр решил подарить нам сервис Good Old Games. Сегодня в рамках большой летней распродажи стали бесплатными сразу три довольно любопытных игры.

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Ascendant - неплохая смесь экшен-платформера, рогалика и beat'em up'а. Он предлагает игроку исследовать случайно сгенерированные уровни, до отказа набитые противниками. По ходу дела мы будем открывать новое оружие и умения героя, которые будут помогать нам справляться с супостатами. И по традиции рогаликов - смерть здесь окончательна, что автоматически означает немалую реиграбельность. Игра имеет 81% положительных отзывов в Steam.

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Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure - игра в жанре классической Point'n'Click адвенчуры, являющаяся своего рода ответвлением отличной Thimbleweed Park. Это занятное ретро-приключение с неплохим сюжетом и отличными головоломками. Пользовательский рейтинг в Steam составляет 88%.

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War Wind - наконец мой личный фаворит, олдскульная стратегия прямиком из 1996 года. На первый взгляд может показаться, что перед нами очередной заурядный клон Warcraft II, но не дайте этому впечатлению себя обмануть. Эта незаслуженно забытая игра предлагала огромное количество уникальных для своего времени идей, в будущем позаимствованных более успешными играми. War Wind была первой RTS в которой появились прокачиваемые герои с уникальными способностями. И это за 6 лет до выхода Warcraft 3!

Кроме этого в игре было ещё довольно много нестандартных вещей, вроде необычной системы найма солдат, превращения юнитов в более сильных путём переобучения в разных зданиях, возможности заходить в постройки и воровать ресурсы у противника и много чего другого. Игра не представлена в Steam, но попробовать её всё же стоит.