Стартовала распродажа Days of Play со скидками на консоли, игры и аксесуары от Sony - PlayStation 4 Pro стала дешевле на 5000 рублей
Несмотря на массовые протесты и погромы в США и отмену первой полноценной презентации PlayStation 5 традиционная летняя распродажа Sony Days of Play началась, как и было задумано 3 июня. В рамках этой акции скидки получили множество товаров игрового подразделения Sony, начиная от игр и игровых аксессуаров, заканчивая самими консолями семейства PlayStation.
К примеру консоль PlayStation 4 Pro в базовой комплектации без игр можно приобрести всего за 28990 рублей, а набор из приставки и двух хитовых эксклюзивов God of War и Horizon: Zero Dawn можно купить за цену в 29990 рублей, что на 5000 тысяч меньше стандартной стоимости в 34990.Также дешевле стали фирменные геймпады DualShock 4, потеряв в цене до 1500 рублей. Не обошли скидки и широко разрекламированный шлем виртуальной реальности PlayStation VR. У партнёров Sony комплект из шлема с камерой и 5 играми можно приобрести по цене в 17990 рублей.
рекламаЕщё скидки коснулись множества игр для консоли. Так игры из подборки «Хиты PlayStation» доступны по ценам в районе 999 рублей, а подписка на 12 месяцев PS Plus стала дешевле на 30% и может быть приобретена за 2300 рублей. Продлится акция всего две недели с 3 по 17 июня.
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