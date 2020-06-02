Новая игра серии Total War, посвящённая Троянской войне, станет эксклюзивом Epic Games Store и будет бесплатно раздаваться всем желающим в течение первых 24 часов после выхода
Epic Games Store уже не раз радовал игроков очень крутыми и масштабными раздачами крупнейших AAA-тайтлов. Среди раздаваемых игр уже оказались такие гиганты как GTA 5, Civilization 6, трилогия Batman: Arkham, Assassin’s Creed Syndicate, Kingdom Come: Deliverance и многие другие. Но ещё ни разу не было такого, чтобы на раздачу попадала совсем новая игра сразу же после своего выхода.
Но похоже вскоре состоится и подобная раздача. Сегодня на официальном сайте разработчика Creative Assembly появилось сообщение, в котором говорится, что новая часть знаменитой стратегической серии станет годовым эксклюзивом магазина Epic Games Store. Также авторы извиняются за причинённые игрокам неудобства и объявляют о том, что игру можно будет забрать абсолютно бесплатно в течение 24 часов после её выхода.
рекламаСама игра является спин-оффом серии Total War с подзаголовком Saga. Игры этой подсерии концентрируются на воспроизведении менее масштабных и протяжённых отрезков истории. Конкретно Total War Saga: Troy расскажет истории знаменитой Троянской войны, описанной в поэме Иллиада древнегреческого поэта-сказителя Гомера. Игра будет концентрироваться на сюжете и позволит взять под управление одного из легендарных древнегреческих героев, таких как Ахиллесс и Одиссей.
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