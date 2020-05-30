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Недавний выход 4-ядерных процессоров Ryzen 3300x и 3100, а также появление их прямого конкурента в лице Core i3-10100 как никогда обострил конкуренцию в самом бюджетном сегменте рынка CPU. Ещё бы, ведь все эти процессоры имеют одинаковое количество ядер/потоков, близкие друг к другу показатели тактовой частоты и почти не отличаются по цене (рекомендованная цена на 3300x/i3-10100 - 120$, а у 3100 - 99$).

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В такой ситуации встаёт вполне закономерный вопрос: какой же процессор выбрать для максимально бюджетной сборки? Специалисты youtube-канала Hardware Unboxed протестировали все эти процессоры в играх, рабочих задачах и бенчмарках, сравнив их результаты между собой и теперь готовы дать однозначный ответ.

Для тестирования i3-10100 использовалась материнская плата Asus ROG Maximus XII Extreme, в то время как процессоры Ryzen запускались на Gigabyte X570 Aorus Master. Также для более полной картины i3-10100 был протестирован на бюджетной материнской плате с чипсетом B460 и памятью в 2666 MHz. В качестве видеоадаптера выступила NVIDIA RTX 2080 Ti.

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Как и ожидалось, в рабочих задачах и бенчмарках процессоры от красных продемонстрировали куда лучшие результаты нежели Core i3-10100, причём в некоторых задачах преимущество 3300X над конкурентом достигало впечатляющих 45%. В среднем же он обошёл CPU Intel на 17%.

В играх младший Ryzen 3100 уже остался позади i3-10100, а вот 3300x продолжил свою доминацию. Во всех играх, где производительность не упиралась в GPU он показал лучшие результаты, обходя 10100 как с памятью на 2666 MHz, так и 3200 MHz. Единственной игрой, в которой он уступил 10100 оказалась Ghost Recon Breakpoint.

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По совокупной производительности в 7 играх 3300х на 5% обошёл i3-10100 с памятью 3200 MHz и на 9% с памятью в 2666 MHz. Дешёвые материнские платы на b450 чипсете имеют неплохой потенциал для апгрейда до Ryzen 4000 и поддерживают куда большую тактовую частоту памяти. Таким образом можно сделать вывод, что 3300X является самым лучшим вариантом процессора за 120$.



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