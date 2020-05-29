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В последнее время приходит очень много новостей о новом стандарте беспроводного интернет-соединения 5G. Но к сожалению большинство из этих новостей посвящены не разбору технической составляющей перспективной технологии, а описанию человеческого невежества и глупости. Как оказалось, довольно многие люди уверовали в возможную опасность сетей 5G для здоровья, что привело к волне протестов, петиций и даже поджогов вышек связи.

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На этом негативном информационном фоне решили заработать ушлые дельцы из конторы BioShield Distribution. Они начали продавать обеспокоенным гражданам обычные электронные ключи под видом защитного средства, способного оградить пользователя от разного рода вредоносных излучений, вызываемых электронными устройствами и гаджетами.

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Согласно описанию от самой компании устройство 5GBioShield "обеспечивает защиту вашего дома и семьи благодаря создаваемому им голографическому катализатору с нанослоями, который можно носить или размещать рядом со смартфоном или любым другим устройством, излучающим электрическое, радиационное или электромагнитное поле".

Механизм же работы эти предприимчивые ребята описывают следующим образом: "В процессе квантовых колебаний USB-ключ 5GBioShield уравновешивает и гармонизирует беспокоящие частоты, возникающие из-за электрического тумана, создаваемого такими устройствами, как ноутбуки, беспроводные телефоны, Wi-Fi, планшеты и т. д."

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Самое смешное в этой истории то, что действительно находятся люди, желающие это устройство приобрести. Просят за это невероятное чудо техники 347 долларов, но есть также вариант с покупкой сразу 3 таких флешек за 973 доллара. Поистине царская щёдрость!

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Благо не всем ещё в этом мире повредило мозг вредоносным излучением и специалисты из Бюро по торговым стандартам Лондона предприняли попытку остановить продажи устройства. Они справедливо считают весь этот бред мошенничеством и намерены добиваться решения суда о закрытии сайта компании.