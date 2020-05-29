Компания BioShield продаёт обычные 128-мегабайтные USB-флешки за 350 долларов под видом защитных экранов от вредоносного 5G излучения
В последнее время приходит очень много новостей о новом стандарте беспроводного интернет-соединения 5G. Но к сожалению большинство из этих новостей посвящены не разбору технической составляющей перспективной технологии, а описанию человеческого невежества и глупости. Как оказалось, довольно многие люди уверовали в возможную опасность сетей 5G для здоровья, что привело к волне протестов, петиций и даже поджогов вышек связи.
рекламаСогласно описанию от самой компании устройство 5GBioShield "обеспечивает защиту вашего дома и семьи благодаря создаваемому им голографическому катализатору с нанослоями, который можно носить или размещать рядом со смартфоном или любым другим устройством, излучающим электрическое, радиационное или электромагнитное поле".
Механизм же работы эти предприимчивые ребята описывают следующим образом: "В процессе квантовых колебаний USB-ключ 5GBioShield уравновешивает и гармонизирует беспокоящие частоты, возникающие из-за электрического тумана, создаваемого такими устройствами, как ноутбуки, беспроводные телефоны, Wi-Fi, планшеты и т. д."
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Самое смешное в этой истории то, что действительно находятся люди, желающие это устройство приобрести. Просят за это невероятное чудо техники 347 долларов, но есть также вариант с покупкой сразу 3 таких флешек за 973 доллара. Поистине царская щёдрость!
рекламаБлаго не всем ещё в этом мире повредило мозг вредоносным излучением и специалисты из Бюро по торговым стандартам Лондона предприняли попытку остановить продажи устройства. Они справедливо считают весь этот бред мошенничеством и намерены добиваться решения суда о закрытии сайта компании.
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