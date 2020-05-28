Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000

для раздела Блоги
11
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последние пару дней на нашем сайте появилось несколько новостей-спекуляций от некоторых авторов, в которых утверждалось что те или иные материнские платы AM4 на 400 чипсетах не получат поддержку новых процессоров на базе микроархитектуры Zen3. В частности заявлялось, что платы производителя MSI без приставки MAX останутся без обновлений BIOS, столь необходимых для запуска Ryzen 4000.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Однако источники у этих новостей были крайне сомнительными. Если быть абсолютно точным, то это были посты от простых пользователей на Reddit, которые написали в техподдержку MSI с вопросами о том, будут ли поддерживать Zen3 материнские платы без приставки MAX. Надо ли говорить, что подобные вопросы никак не относятся к сфере компетенции работников техподдержки?

реклама

Однако теперь у нас появилось официальное подтверждение от уполномоченных представителей компании, что поддержка всё-таки будет. Директор по маркетингу Эрик ван Беурден в рамках видео-презентации MSI Insider подтвердил, что  материнские платы без приставки MAX также получат возможность работать с процессорами Zen 3. Этому не помешает даже малый объём чипов  под BIOS ибо AMD планирует подогнать размер новых BIOS под 16MB, отключив поддержку более старых процессоров и заменив программу установки UEFI на GSE Click BIOS, который может лишиться части изначально заявленных функций материнской платы. Платы же с 32MB EEPROM получат поддержку новых процессоров без жертв и абсолютно безболезненно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

ryzen 4000 b450 x470 zen3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
15
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
34
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
19
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
317
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
29
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
119
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 317
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 119
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD предлагает забыть про видеокарты, оснащённые 4 Гбайт памяти
150
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
92
Дата выхода игры GTA 6 стала известна благодаря оплошности маркетингового отдела Rockstar
13
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
96
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
93
Энтузиасты достигли колоссального прогресса в эмуляции The Last of Us - главный хит PlayStation 3 теперь значительно лучше работает на ПК
11
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
121
Metro Exodus официально очистили от Denuvo
35
Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
14
AMD Ryzen 3 3300X выходит безоговорочным победителем в споре с Intel Core i3-10100 и Ryzen 3 3100 — тестирование Jarrod'sTech
138
Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
35
Два флагмана Huawei получили европейскую стабильную EMUI 10.1
4
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
33
AMD готовит новые семейства - Ryzen 5000 "Cezanne" с Zen 3, Ryzen 6000 "Rembrandt" с Zen 3+ и "Van Gogh"
32
Цена Xiaomi Mi Note 10 Lite упала на 140 долларов – смартфон рекордно подешевел через две недели после старта продаж
1
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
173
Лучшая видеокарта 2012 года против актуальных игр 2020 года – эксперты Gecid раскрывают потенциал GeForce GTX 660
19
Ведьмак 3 заиграл новыми красками после добавления в игру трассировки лучей и нового Ultimate Phoenix Lighting Mod 7.0
5
AMD Ryzen 9 3900XT обошёл Intel Core i9-10900K, а Ryzen 5 3600XT оказался быстрее, чем Core i9-10900 и Core i7-10700K в Cinebench R20
72
Тест производительности AMD "Matisse Refresh": Ryzen 9 3900XT быстрее Core i9-10900K, Ryzen 5 3600XT превосходит Intel Core i9-10900 и Core i7-10700K
61

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
317
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
99
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
34
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
15

Сейчас обсуждают

enzolas
10:51
Не стоит спешить :D, а то как всегда потом не оберешься мороки.
Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей
Evgeniy Som
10:50
Ха ха ха ха ха как так можно тупить, я вроде уже расписал что даже ребенок поймет что разрешение НЕ ВЛИЯЕТ на процессор. Но феникс не только ноль в железе, он даже элементарного понять не может ))))))...
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
Kasyan
10:48
И сильно это помогло майкрософт?!
Дата и подробности презентации игровой приставки PlayStation 5 стали известны за неделю до анонса
markz0R
10:48
Блин тоже чтоле в топ менеджеры пойти. Сидишь ничего не делаешь и такие деньги получаешь.
Лиза Су стала самым высокооплачиваемым руководителем 2019 года по версии AP
sevik68
10:46
Не для всех. Корпоративным эти новшества опасны, пока их не опробуют на массовом юзвере
Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей
useuseuser
10:46
Это как?
Свежий геймплей и подробности The Last of Us Part II
Alex Pacific
10:45
Так тут 10900к тестил другой человек вообще. Объясню, как появился этот скрин: - чувак сделал тест своего 3900хт - зашёл на страницу результатов, ввёл в поиске 10900к, нашёл ближайший по значению - на...
Обновлённый AMD Ryzen 9 3900XT в дуэте с DDR4-3732 оказался чуть позади Intel Core i9-10900K в бенчмарке 3DMark Fire Strike
Рома Романов
10:45
Что-то Asus молчит о b450 чипсетах...
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Kasyan
10:44
Галоперидольчику прими полегчает!
AMD заняла 60% южнокорейского рынка процессоров, но Core i5-9400F является лидером продаж
Belkar Bitterleaf
10:43
Могу разве что посмеяться над нежными ушками, если интеловский боксовый кулер кажется таким уж невероятно громким, что невозможно на его звук не обращать внимания :D
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем