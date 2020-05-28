MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
В последние пару дней на нашем сайте появилось несколько новостей-спекуляций от некоторых авторов, в которых утверждалось что те или иные материнские платы AM4 на 400 чипсетах не получат поддержку новых процессоров на базе микроархитектуры Zen3. В частности заявлялось, что платы производителя MSI без приставки MAX останутся без обновлений BIOS, столь необходимых для запуска Ryzen 4000.
Однако источники у этих новостей были крайне сомнительными. Если быть абсолютно точным, то это были посты от простых пользователей на Reddit, которые написали в техподдержку MSI с вопросами о том, будут ли поддерживать Zen3 материнские платы без приставки MAX. Надо ли говорить, что подобные вопросы никак не относятся к сфере компетенции работников техподдержки?
рекламаОднако теперь у нас появилось официальное подтверждение от уполномоченных представителей компании, что поддержка всё-таки будет. Директор по маркетингу Эрик ван Беурден в рамках видео-презентации MSI Insider подтвердил, что материнские платы без приставки MAX также получат возможность работать с процессорами Zen 3. Этому не помешает даже малый объём чипов под BIOS ибо AMD планирует подогнать размер новых BIOS под 16MB, отключив поддержку более старых процессоров и заменив программу установки UEFI на GSE Click BIOS, который может лишиться части изначально заявленных функций материнской платы. Платы же с 32MB EEPROM получат поддержку новых процессоров без жертв и абсолютно безболезненно.
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