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В последние пару дней на нашем сайте появилось несколько новостей-спекуляций от некоторых авторов, в которых утверждалось что те или иные материнские платы AM4 на 400 чипсетах не получат поддержку новых процессоров на базе микроархитектуры Zen3. В частности заявлялось, что платы производителя MSI без приставки MAX останутся без обновлений BIOS, столь необходимых для запуска Ryzen 4000.

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Однако источники у этих новостей были крайне сомнительными. Если быть абсолютно точным, то это были посты от простых пользователей на Reddit, которые написали в техподдержку MSI с вопросами о том, будут ли поддерживать Zen3 материнские платы без приставки MAX. Надо ли говорить, что подобные вопросы никак не относятся к сфере компетенции работников техподдержки?

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