Возможную дату выхода GTA 6 смогли вычислить благодаря маркетинговым планам издательства Take-Two
После выхода Red Dead Redemption 2 слухи о скором выходе шестой части легендарной серии Grand Theft Auto начали циркулировать с новой силой. Очевидно, что игра находится в разработке прямо сейчас, но сколько времени потребуется, чтобы довести такой масштабный проект до релиза никто точно не знает. Самые оптимистичные прогнозы указывают 2022 год, однако в свете появления новой информации о планах издательства Take-Two на ближайшие годы такой сценарий выглядит маловероятным.
Согласно последним данным, издатель планирует существенно нарастить расходы на маркетинг и продвижение своих продуктов на период 2024 финансового года (апрель 2023 года - конец марта 2024 года). В этот промежуток компания собирается потратить около 90 миллионов долларов на маркетинг, против 40 миллионов в обычные года. Самым логичным обоснованием таких существенных трат может служить выход на рынок некой крупной игры, которую необходимо продвигать максимально масштабно. И самым очевидным претендентом на роль такой игры является Grand Theft Auto 6.
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А ещё сильнее сузить временной промежуток выхода игры поможет тот факт, что столь большие проекты как правило выходят в осенний период с сентября по ноябрь. GTA V и Red Dead Redemption 2 выходили именно в это временное окно, которое в индустрии считают наиболее выгодным. Таким образом наиболее вероятной датой выхода долгожданной GTA 6 выглядит сентябрь-октябрь 2023 года.
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