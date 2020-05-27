Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После выхода Red Dead Redemption 2 слухи о скором выходе шестой части легендарной серии Grand Theft Auto начали циркулировать с новой силой. Очевидно, что игра находится в разработке прямо сейчас, но сколько времени потребуется, чтобы довести такой масштабный проект до релиза никто точно не знает. Самые оптимистичные прогнозы указывают 2022 год, однако в свете появления новой информации о планах издательства Take-Two на ближайшие годы такой сценарий выглядит маловероятным.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Согласно последним данным, издатель планирует существенно нарастить расходы на маркетинг и продвижение своих продуктов на период 2024 финансового года (апрель 2023 года - конец марта 2024 года). В этот промежуток компания собирается потратить около 90 миллионов долларов на маркетинг, против 40 миллионов в обычные года. Самым логичным обоснованием таких существенных трат может служить выход на рынок некой крупной игры, которую необходимо продвигать максимально масштабно. И самым очевидным претендентом на роль такой игры является Grand Theft Auto 6.

реклама

А ещё сильнее сузить временной промежуток выхода игры поможет тот факт, что столь большие проекты как правило выходят в осенний период с сентября по ноябрь. GTA V и Red Dead Redemption 2 выходили именно в это временное окно, которое в индустрии считают наиболее выгодным. Таким образом наиболее вероятной датой выхода долгожданной GTA 6 выглядит сентябрь-октябрь 2023 года.

реклама