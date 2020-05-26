12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сумел превзойти флагманский Intel Core i9-10900K в однопоточном тесте Cinebench R20 и вплотную приблизился к производительности 18-ядерного Core i9-9980XE в многопотоке
Сегодня у нас появились новые данные относительно производительности грядущих процессоров Matisse refresh. Знаменитый инсайдер HXL со ссылкой на ресурс chiphell сообщил данные о результатах тестов новинок в бенчмарке Cinebench R20. Если верить этим данным, то 12-ядерный 3900XT в плане одноядерной производительности смог обойти флагманский процессор синих i9-10900K. И пусть преимущество в производительности на ядро несущественно (542 попугая против 539), тот факт что у CPU AMD больше физических ядер делает его более интересной покупкой.
Но куда интереснее результаты тестов многопоточной производительности. В них процессор AMD умудрился догнать по производительности топовый 18-ядерный HEDT процессор Core i9-9980XE, стоимостью в 2000$. Таким образом один процессор AMD сможет заменить пользователю два главных чипа Intel, подходя одновременно и для рабочих и для игровых задач.
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Помимо этого в результатах тестов засветились и Ryzen 3600XT и 3800XT, которые в одноядерной производительности смогли одолеть Core i7-10700K, Core i9-10900 и Core i9-10900F. У обоих новых процессоров будет одинаковая производительность на ядро, что компенсируется большим количеством ядер у старшего 3800XT.
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