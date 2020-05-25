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Если верить многочисленным тестированиям, то новый процессор Intel Core i5-10400 выглядит очень привлекательно, обходя конкурентов из семейства Ryzen в большинстве современных игр. Однако большинство этих тестов проводились в идеальных условиях на дорогих Z490 материнских платах и с высокочастотной памятью. В то время как в большинстве компьютеров пользователей этот процессор будет работать в паре с менее дорогой B460 или H410 материнской платой и ОЗУ на частоте в 2666 MHz, ведь более бюджетные платы Intel банально не поддерживают XMP с более высокими скоростями.

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Специалисты издания Gamers Nexus решили провести свои тесты данного процессора в двух режимах: идеальном с памятью на 3200 MHz и более реалистичном с частотой в 2666 MHz. Результаты сравнили с процессорами Ryzen 3300X и 3600, а также с чуть более дорогим Core i5-10600K. В качестве видеоадаптера для теста выступила карта EVGA RTX 2080 Ti XC Ultra. Память использовалась GSkill Trident Z объёмом в 32 Gb.

В итоге с памятью на 3200 MHz i5-10400 демонстрирует весьма солидные результаты в играх, серьёзно обходя конкурентов из стана красных и вплотную приближаясь к производительности i5-10600K. Но вот в более реалистичном сценарии использования с памятью на частоте 2666 MHz он уже уступает даже 4-ядерному 3300X, не говоря уже о более мощном 10600k. К тому же последний имеет куда больший потенциал для оверклокинга и в разгоне до 5.1 ГГц способен сравниться с значительно более дорогими 9900k и 10700k. В рабочих же задачах традиционно доминируют процессоры AMD.

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В результате в рамках бюджетных сборок 10400 проигрывает младшим Ryzen, чьи недорогие материнские платы b450 поддерживают большие частоты памяти и имеют потенциал для апгрейда на Ryzen 4000, а в среднебюджетных сборках уступает 10600K, который намного интереснее смотрится с более дорогими материнскими платами и способен обеспечить значительно большую производительность прямо сейчас.



