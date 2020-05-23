Выясняем зависимость FPS от разрешения экрана - тестирование 5 различных разрешений экрана от 720p до 4K на одних и тех же GPU от GECID.com
В теории повышение разрешения экрана должно вызывать линейное падение производительности, ведь с каждым шагом видеокарте приходится обрабатывать всё большее количество пикселей. Но какова реальная зависимость FPS от разрешения экрана и насколько меняется производительность при его смене? Специалисты портала GECID.com решили ответить на эти вопросы, протестировав 2080 Ti, RX 5600XT и RX 5500XT в 5 разных разрешениях в актуальных играх.
Начнём с 2080 Ti. Её тестировали на минимальных и максимальных настройках графики в разрешениях 720р, 900р, 1080р, 1440р и 4K в 7 различных играх. На минималках в Assassin`s Creed: Odyssey почти не было разницы между тремя начальными разрешениями и реальное снижение производительности можно наблюдать лишь в 1440р и 4К. Похожий результат наблюдается и в Borderlands 3. А в Gears 5 и Metro: Exodus схожую производительность показали уже 4 разрешения из 5.
рекламаПо результатам тестов в 7 играх реальное снижение производительности можно обнаружить лишь в самом высоком разрешении. Хотя от себя я пожалуй добавлю, что Ryzen 3700X далеко не самый подходящий процессор для подобного теста, а данные результаты могли быть вызваны банальным ботлнеком с его стороны. В максимальных настройках разница уже более различима и судя по результатам 7 игр снижение разрешения с 1080p до 720p может дать 17% прибавку к производительности. Повышение же с 1080р до 4k понижает FPS на 48%.
Ну а напоследок были протестированы более слабые карты RX 5600XT и RX 5500XT. Они продемонстрировали наиболее чётко выраженную зависимость FPS от разрешения экрана
рекламаИз всего этого теста можно сделать лишь один вывод: далеко не на каждой системе снижение разрешения экрана обязательно приведёт к росту производительности. Перформанс будет зависить от множества факторов и будет разниться от системы к системе, да и особенности оптимизации самих игр сбрасывать со счетов тоже не стоит.
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