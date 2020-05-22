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Судя по информации ресурса techpowerup AMD готовится обновить модельный ряд своих центральных процессоров рефрешем семейства Matisse для того чтобы более эффективно противостоять выходу нового семейства процессоров Core Comet Lake-S от Intel. Matisse Refresh будут использовать всё тот же 7-нм техпроцесс и микроархитектуру Zen2 , но будут иметь большие тактовые частоты и, возможно, инновации в компоновке чиплетов CCD / CCX, аналогичные тем, что мы видели в недавнем 3300X.

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На данный момент Ryzen 9 3900X выглядит весьма серьёзным конкурентом i9-10900K и i7-10700K, а вот 3800X и 3700X могут и уступить i7-10700 и i5-10600 (без индекса k). Вот тут то и поможет выход обновлённых 8-ядерников с большей производительностью на одно ядро и меньшими задержками между чиплетами.

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