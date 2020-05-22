AMD готовит обновлённые процессоры 3-го поколения Ryzen Matisse Refresh 3750X и 3850X
Судя по информации ресурса techpowerup AMD готовится обновить модельный ряд своих центральных процессоров рефрешем семейства Matisse для того чтобы более эффективно противостоять выходу нового семейства процессоров Core Comet Lake-S от Intel. Matisse Refresh будут использовать всё тот же 7-нм техпроцесс и микроархитектуру Zen2 , но будут иметь большие тактовые частоты и, возможно, инновации в компоновке чиплетов CCD / CCX, аналогичные тем, что мы видели в недавнем 3300X.
рекламаИнформация об обновлённой линейке Matisse появилась в сети благодаря инсайдеру HXL. Затем она была косвенно подтверждена редактором портала wccftech Хасаном Муйтаба, который опубликовал в twitter слайд из презентации материнских плат на чипсете B550 от Gigabyte, на котором были перечислены все основные микроархитектуры CPU для платформы AM4. Matisse там упоминается как Matisse & Refresh.
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