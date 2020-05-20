Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
Эмбарго на обзоры новых процессоров Intel 10-го поколения на архитектуре Comet Lake подошло к концу и многие крупные издания начали публиковать свои материалы, посвящённые новинкам. На сколько возросла производительность топа Intel по сравнению с 9900k, сумел ли i9-10900K одолеть флагманские Ryzen, стоит ли покупать новую платформу от синих или подождать поколения на DDR5? Ответы на эти вопросы можно найти в новом тестировании от Gamers Nexus.
В современных играх два дополнительных ядра дали весьма скромный прирост производительности. В
Total War: Three Kingdoms разница между процессорами в стоке составила 5 кадров в секунду, а разгон и вовсе сократил различия до смешных значений. В Hitman 2 разница была уже более существенной и даже разогнанный 9900k не смог догнать 10900k в стоке.
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рекламаВ F1 2019 в 1080p различия несущественны, а в разрешении 1440p разницы между процессорами и вовсе нет. А в The Division 2 новый процессор синих и вовсе отстал от 9900k. В целом в большинстве игр производительность упёрлась в GPU. Особенно это заметно при разрешениях выше 1440p, где даже более скромный 7700k в разгоне может на равных конкурировать с новым флагманом.
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В рабочих тестах лидерство 10900k уже более осязаемо, ведь именно здесь всю свою мощь демонстрируют два дополнительных ядра. Однако здесь в силу вступают конкурирующие решения от AMD, которые зачастую превосходят новинку Intel.
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В итоге стоит резюмировать, что обновление с 9900k на более новый 10900k почти полностью лишено смысла. В играх разница слишком несущественна, чтобы обращать на неё внимание, да и при высоких разрешениях всё упирается в производительность видеокарты. В работе же сейчас доминируют старшие процессоры AMD, с большим количеством ядер.
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