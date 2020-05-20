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Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus

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Эмбарго на обзоры новых процессоров Intel 10-го поколения на архитектуре Comet Lake подошло к концу и многие крупные издания начали публиковать свои материалы, посвящённые новинкам. На сколько возросла производительность топа Intel по сравнению с 9900k, сумел ли i9-10900K одолеть флагманские Ryzen, стоит ли покупать новую платформу от синих или подождать поколения на DDR5? Ответы на эти вопросы можно найти в новом тестировании от Gamers Nexus.

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В качестве тестового стенда выступил компьютер с материнской платой ASUS Max XII Extreme, видеокартой EVGA RTX 2080 Ti XC Ultra, 32 Gb оперативной памяти GSkill Trident Z на частоте 3200 МГц с таймингами CL14. В качестве накопителя выступил SSD Samsung 860 Pro 512GB, а охлаждался процессор СЖО NZXT Kraken X62 280-мм CLC.

В современных играх два дополнительных ядра дали весьма скромный прирост производительности. В
Total War: Three Kingdoms разница между процессорами в стоке составила 5 кадров в секунду, а разгон и вовсе сократил различия до смешных значений. В Hitman 2 разница была уже более существенной и даже разогнанный 9900k не смог догнать 10900k в стоке.

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В F1 2019 в 1080p различия несущественны, а в разрешении 1440p разницы между процессорами и вовсе нет.  А в The Division 2 новый процессор синих и вовсе отстал от 9900k. В целом в большинстве игр производительность упёрлась в GPU. Особенно это заметно при разрешениях выше 1440p, где даже более скромный 7700k в разгоне может на равных конкурировать с новым флагманом.

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В рабочих тестах лидерство 10900k уже более осязаемо, ведь именно здесь всю свою мощь демонстрируют два дополнительных ядра. Однако здесь в силу вступают конкурирующие решения от AMD, которые зачастую превосходят новинку Intel.

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В итоге стоит резюмировать, что обновление с 9900k на более новый 10900k почти полностью лишено смысла. В играх разница слишком несущественна, чтобы обращать на неё внимание, да и при высоких разрешениях всё упирается в производительность видеокарты. В работе же сейчас доминируют старшие процессоры AMD, с большим количеством ядер.

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Ry Zen
19:41
Ты тоже сам себя спалил, гей.
Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
smaximaa
19:40
по крайней мере у него не ой3 в лице 7700к)
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
Ry Zen
19:40
Это твои проблемы, гей. У меня реклама часов и парфюма.
Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
Сергей Богданов
19:40
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I9-master
19:40
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smaximaa
19:39
раз мы на оверклокерском сайте, то давай не будем оценивать производительность процессоров только по играм)
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
k2viper
19:39
Есть. Я как раз из таких. И мой домашний ПК отлично справляется с ролью RDP терминала, а работа выполняется на других машинах где есть соответствующее окружение, ресурсы и лицензии. Это пример разумно...
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
Елисей Творимиров
19:38
У модератора сегодня шахтёрский рабочий день, до дрожи в руках и кругов перед глазами. Бомбёжка на сайте ещё та. Сейчас ещё два закрытых обзора материнок откроют.
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
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