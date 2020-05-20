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На прошлой неделе Nvidia сделала заявление, которое довольно сильно удивило IT-индустрию. Дело в том, что производитель графических процессоров изменил своему многолетнему сотрудничеству с Intel, выбрав в качестве центральных процессоров для своих новых систем глубокого обучения DGX A100 пару высокопроизводительных 64-ядерных CPU AMD EPYC 7742. Ранее в своих системах DGX Nvidia использовала процессоры Intel Xeon.

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IT-издание CRN запросило комментарий у представителей Nvidia, на что получила развёрнутый ответ от Чарли Бойла, являющегося вице-президентом и генеральным менеджером DGX Systems в Nvidia. Бойл заявил, что решение перейти на процессор AMD второго поколения EPYC Rome Было вызвано необходимостью большей производительности, количества ядер и пропускной способности.

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Для того, чтобы выжать максимум из своих графических процессоров им требовался максимально быстрый CPU с максимальным количеством ядер и линий PCIe. Также не последнюю роль в выборе сыграла поддержка процессорами AMD компьютерной шины PCIe 4.0 с куда большей пропускной способность нежели PCIe 3.0. Intel Xeon Scalable второго поколения умеют работать только с PCIe 3.0. Это очень важно в системе, все компоненты которой, включая графические чипы, сетевые адаптеры Mellanox CX6, процессоры AMD и накопители NVMe работают на базе PCIe Gen4.