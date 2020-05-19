Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стала отмена поддержки процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с B450 и X470 чипсетами. Это действие AMD вызвала массовые протесты клиентов и фанатов компании, рассчитывавших на длительную поддержку платформы AM4. Люди выражали своё недовольство на разнообразных сайтах и форумах, что привело к изменению политики процессорного гиганта.

реклама

Сегодня AMD опубликовала официальное заявление, в котором пообещала сделать всё от неё зависящее, чтобы процессоры серии Ryzen 4000 заработали на максимальном количестве материнских плат с чипсетами 400 серии.План действий AMD выглядит следующим образом:

Они разработают и предоставят всем своим партнёрам микрокод BIOS, необходимый для поддержки процессоров на базе Zen 3. Эти обновления BIOS отключают поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ПЗУ. Эти BIOS обеспечат одностороннюю поддержку новых процессоров. Перепрошивка на старый BIOS поддерживаться не будет. Обновлять BIOS стоит только тем клиентам, у которых уже имеется на руках процессор из серии Ryzen 4000. Обновления могут появиться не одновременно с выходом новых процессоров. Владельцам более старых материнских плат придётся немного подождать. Процессоры серий Ryzen 5000 и последующие уже точно потребуют новой материнской платы. AMD продолжает рекомендовать клиентам выбирать материнские платы AMD серии 500 для лучшей производительности и функциональности с новыми процессорами.

реклама

Остальные детали AMD планируют озвучить в ближайшем будущем, но уже сейчас ясно, что сообщество одержало очень важную победу.

реклама





