AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стала отмена поддержки процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с B450 и X470 чипсетами. Это действие AMD вызвала массовые протесты клиентов и фанатов компании, рассчитывавших на длительную поддержку платформы AM4. Люди выражали своё недовольство на разнообразных сайтах и форумах, что привело к изменению политики процессорного гиганта.
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Сегодня AMD опубликовала официальное заявление, в котором пообещала сделать всё от неё зависящее, чтобы процессоры серии Ryzen 4000 заработали на максимальном количестве материнских плат с чипсетами 400 серии.План действий AMD выглядит следующим образом:
- Они разработают и предоставят всем своим партнёрам микрокод BIOS, необходимый для поддержки процессоров на базе Zen 3.
- Эти обновления BIOS отключают поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ПЗУ.
- Эти BIOS обеспечат одностороннюю поддержку новых процессоров. Перепрошивка на старый BIOS поддерживаться не будет.
- Обновлять BIOS стоит только тем клиентам, у которых уже имеется на руках процессор из серии Ryzen 4000.
- Обновления могут появиться не одновременно с выходом новых процессоров. Владельцам более старых материнских плат придётся немного подождать.
- Процессоры серий Ryzen 5000 и последующие уже точно потребуют новой материнской платы.
- AMD продолжает рекомендовать клиентам выбирать материнские платы AMD серии 500 для лучшей производительности и функциональности с новыми процессорами.
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Остальные детали AMD планируют озвучить в ближайшем будущем, но уже сейчас ясно, что сообщество одержало очень важную победу.
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