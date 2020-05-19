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Вследствие колебаний цен на акции разных компаний торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, совокупная стоимость компании CD Projekt превысила таковую у французского гиганта Ubisoft. Это означает, что компания является крупнейшим издателем игр в Европе с самой большой капитализацией, составляющей внушительные 8,02 миллиарда евро. Для сравнения капитализация Ubisoft - 7,82 миллиарда евро.Также CD Projekt оказалась самой дорогой среди всех компаний, чьи акции торгуются на Варшавской фондовой бирже.

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Подобный успех скорее всего связан с огромными ожиданиями инвесторов и финансовых аналитиков от релиза грядущего большого хита компании - Cyberpunk 2077. Также интерес акул финансового мира могла подогреть информация о том, что CD Projekt готовится к существенному расширению штата и постановке своих ключевых франшиз на конвейер. Выход Cyberpunk 2077 должен состояться уже 17 сентября 2020 года, а онлайн-режим игры ожидается позднее.

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Стоит заметить, что это состояние может носить временный характер, ибо колебания цен акций на бирже является вполне рядовым явлением. Но тем не менее это является важным маркером успешности компании и показателем её безоблачного будущего.



