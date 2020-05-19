CD Projekt обогнала по рыночной стоимости Ubisoft и стала крупнейшим производителем игр в Европе
Вследствие колебаний цен на акции разных компаний торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, совокупная стоимость компании CD Projekt превысила таковую у французского гиганта Ubisoft. Это означает, что компания является крупнейшим издателем игр в Европе с самой большой капитализацией, составляющей внушительные 8,02 миллиарда евро. Для сравнения капитализация Ubisoft - 7,82 миллиарда евро.Также CD Projekt оказалась самой дорогой среди всех компаний, чьи акции торгуются на Варшавской фондовой бирже.
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Подобный успех скорее всего связан с огромными ожиданиями инвесторов и финансовых аналитиков от релиза грядущего большого хита компании - Cyberpunk 2077. Также интерес акул финансового мира могла подогреть информация о том, что CD Projekt готовится к существенному расширению штата и постановке своих ключевых франшиз на конвейер. Выход Cyberpunk 2077 должен состояться уже 17 сентября 2020 года, а онлайн-режим игры ожидается позднее.
рекламаСтоит заметить, что это состояние может носить временный характер, ибо колебания цен акций на бирже является вполне рядовым явлением. Но тем не менее это является важным маркером успешности компании и показателем её безоблачного будущего.
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