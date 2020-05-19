Античит Denuvo существенно снижает производительность в Doom Eternal и вызывает проблемы с запуском игры - игроки массово занижают рейтинг проекта в Steam
Наши читатели должны помнить историю о том, как Bethesda выложила Doom Eternal без какой-либо защиты в своём собственном лаунчере. Притом что в Steam игра снабжалась противоречивой защитой Denuvo. А теперь, почти 2 месяца спустя они решили наверстать упущенное и добавили в игру новую систему защиты от читеров, тоже за авторством Denuvo. Эта программа запускается на уровне ядра и имеет наивысший приоритет на исполнение в системе пользователей.
рекламаИ, как нетрудно догадаться, это привело к плачевным последствиям. На форуме Reddit стали всплывать сообщения о снижении производительности в игре. У некоторых игроков существенно падал FPS, другие рапортовали о регулярном появлении синих экранов смерти, а у автора самого популярного поста Doom стал неиграбелен из-за многочисленных статтеров. Игроки в негодовании отправились занижать рейтинг игры в Steam. В своих отзывах многие пишут что игра вообще перестала запускаться после обновления. Даже антивирус Касперского определяет программу Denuvo как вредоносное ПО.
И всё это притом, что мультиплеер для многих игроков вообще является абсолютно бесполезным придатком к игре, который они никогда не запускают. Представители Bethesda заявили, что знают о проблемах и уже работают над их решением, но никаких конкретных сроков названо не было.
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