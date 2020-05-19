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Наши читатели должны помнить историю о том, как Bethesda выложила Doom Eternal без какой-либо защиты в своём собственном лаунчере. Притом что в Steam игра снабжалась противоречивой защитой Denuvo. А теперь, почти 2 месяца спустя они решили наверстать упущенное и добавили в игру новую систему защиты от читеров, тоже за авторством Denuvo. Эта программа запускается на уровне ядра и имеет наивысший приоритет на исполнение в системе пользователей.

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И всё это притом, что мультиплеер для многих игроков вообще является абсолютно бесполезным придатком к игре, который они никогда не запускают. Представители Bethesda заявили, что знают о проблемах и уже работают над их решением, но никаких конкретных сроков названо не было.

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