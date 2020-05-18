Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Существует вероятность что Horizon Zero Dawn и Death Stranding будут не единственными эксклюзивами консоли Playstation 4, которые в скором будущем заглянут на персональные компьютеры.Игровой портал RespawnFirst со ссылкой на свои источники информации сообщил, что прекрасный souls-like экшен Bloodborne может посетить персоналки уже в течении следующего года.

реклама

По словам журналистов разработка ПК версии Bloodborne уже вовсю ведётся в недрах внутренних студий Sony, однако анонс состоится не раньше чем через 10 месяцев. Перед этим Sony может анонсировать и другие порты некоторых своих эксклюзивов. Этой информацией с RespawnFirst поделился в личном разговоре таинственный индустриальный инсайдер, предпочитающий остаться анонимным.

реклама

Это вполне вписывается в новую стратегию издательства Sony, которое стремится донести свои игры до как можно большей аудитории и тем самым подогреть интерес к грядущей PlayStation 5. К тому же многие представители игровой индустрии уже намекали на то, что Horizon Zero Dawn станет лишь первым шагом в перенесении библиотеки PlayStation на ПК. Об этом говорил редактор Eurogamer Том Филлипс. Того же мнения придерживается легенда отечественной игровой журналистики Антон Логвинов, уже предсказавший выход Horizon на персоналках. Даже ведущий геймдизайнер God of War Кори Барлог уже говорил о своём желании выпустить свою игру на ПК и даже делал на это туманные намёки в своём аккаунте в Twitter



