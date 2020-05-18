Подробный обзор Intel Core i9-10900K - проигрывает Ryzen 3950x, но быстрее 3900x в играх и синтетике
Несмотря на эмбарго, в сети появился подробный обзор готовящегося к выходу топового процессора Intel Core i9-10900K за авторством TecLab. Утечка произошла через видеохостинг bilibili. Согласно приведённым тестам у i9-10900K вполне неплохо получается противостоять Ryzen 9 3900X в рабочих задачах, даже несмотря на 2 лишних ядра у последнего. А вот старший Ryzen 9 3950X уже наголову разбивает детище Intel в синтетических тестах и рабочей производительности.
рекламаВ играх же ситуация несколько более радужная. В части протестированных тайтлах лидерство было за i9-10900K, хотя были и такие, в которых разница была практически незаметна. К числу таких игр можно отнести Tomb Raider и Borderlands 3, а в GTA V преимущество и вовсе осталось на стороне процессоров от красных.
В качестве тестового стенда была использована материнская плата MEG X570 GODLIKE, 16 Гб памяти GSKILL Trident Z на частоте 3800 МГц и видеокарта GALAX HOF RTX 2080 Ti. Охлаждались процессоры системой жидкостного охлаждения EKWB 360. Материнскую плату Z490 чипсета рецензент не раскрыл.
| Far Cry 5
| GTA V
|Assassin's Creed Odyssey
|
рекламаMetro Exodus
|Tomb Raider
|
Borderlands 3
рекламаЕщё одним слабым местом процессора Intel стала энергоэффективность. Несмотря на меньшее количество физических ядер CPU от синих потребляет больше энергии и сильнее греется.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила