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Несмотря на эмбарго, в сети появился подробный обзор готовящегося к выходу топового процессора Intel Core i9-10900K за авторством TecLab. Утечка произошла через видеохостинг bilibili. Согласно приведённым тестам у i9-10900K вполне неплохо получается противостоять Ryzen 9 3900X в рабочих задачах, даже несмотря на 2 лишних ядра у последнего. А вот старший Ryzen 9 3950X уже наголову разбивает детище Intel в синтетических тестах и рабочей производительности.

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В играх же ситуация несколько более радужная. В части протестированных тайтлах лидерство было за i9-10900K, хотя были и такие, в которых разница была практически незаметна. К числу таких игр можно отнести Tomb Raider и Borderlands 3, а в GTA V преимущество и вовсе осталось на стороне процессоров от красных.

В качестве тестового стенда была использована материнская плата MEG X570 GODLIKE, 16 Гб памяти GSKILL Trident Z на частоте 3800 МГц и видеокарта GALAX HOF RTX 2080 Ti. Охлаждались процессоры системой жидкостного охлаждения EKWB 360. Материнскую плату Z490 чипсета рецензент не раскрыл.

Far Cry 5

GTA V



Assassin's Creed Odyssey

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Tomb Raider

Borderlands 3

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Ещё одним слабым местом процессора Intel стала энергоэффективность. Несмотря на меньшее количество физических ядер CPU от синих потребляет больше энергии и сильнее греется.

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