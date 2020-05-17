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Ещё совсем недавно маркетологи AMD убеждали широкую общественность в жизненной необходимости 6-8 ядерного мультипоточного процессора для игр. А теперь компания выпускает на рынок 4-ядерный CPU по цене в 120$ и уверяет нас в целесообразности такой покупки. И если с бюджетными сборками всё более-менее понятно, то вот с более производительными сетапами встаёт вопрос: хватит ли 4-ядерника для мощных видеокарт в современных играх.

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Редакторы youtube-канала Gamers Nexus решили проверить состоятельность новинки от AMD в связке с топовой видеокартой 2080 Ti, предтопом 2070 Super и среднебюджетной 2060 KO. Результаты сравнивались с прогонами 6-ядерного процессора Intel Core i7-8086K на частоте в 5 ГГц.

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Результаты оказались довольно интересными. Конечно 3300x чутка не дотянул до результатов более мощного процессора от Intel, но разрыв оказался не таким уж критичным. Даже в разрешении 1080p разница составила всего 15-20%. А уж в куда более тяжёлом для GPU разрешении 4K разница и вовсе смехотворна.Иными словами, чем большей оказывается нагрузка на видеокарту, тем меньшую роль начинает играть разница между процессорами.

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Подводя итоги стоит заметить, что различия в производительности всё-таки имеют место быть. Если вы относите себя к числу перфекционистов, то стоит использовать в связке с 2080 Ti нечто более солидное нежели бюджетный 4-ядерник. Однако если каким-то образом топовая видеокарта окажется в системе с Ryzen 3300x, то каких-то катастрофических последствий для производительности ожидать не стоит.



