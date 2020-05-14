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Многие геймеры сейчас безуспешно штурмуют Epic Games Store в попытках забрать таки свою бесплатную копию GTA V. И пока это происходит сетевые детективы обнаружили, что в магазине Epic появилась страница народно любимой игры The Witcher 3: Wild Hunt. Конечно её оперативно удалили, однако на серверах компании остались материалы из её оформления. Пользователь twitter, обнаруживший данные о раздаче GTA V поделился мнением, что следующей таинственной игрой на раздаче станет именно Ведьмак.

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Если это окажется правдой, то игроков ждут бесплатные копии сразу двух самых культовых игр десятилетия. Такой ход гарантированно поможет Epic Games завоевать симпатии миллионов геймеров по всему миру, даже среди тех, кто ранее скептически относился к магазину компании.

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Помимо этого при получении копии GTA V пользователи получают в комплекте скидочный купон номиналом в 650 рублей, который можно использовать для покупки игр в магазине, причём применить его можно будет даже на те игры, на которые уже действует скидка. Например на Red Dead Redemption 2 сейчас действует скидка в 20% и купить её можно за 1999 рублей. С купоном же её можно приобрести по цене 1349 рублей, что куда приятнее.