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Сегодня компания NVIDIA объявила о том, что первый графический процессор на базе архитектуры Ampere под названием GA100 уже запущен в производство и вскоре начнёт поставляться клиентам по всему миру. Вместе с этим компания опубликовала подробные технические спецификации новинки. Если судить по ним, то перед нами предстал настоящий монстр, размером в 826 мм2 с 54 миллиардами транзисторов на борту.

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Рекордным будет и количество графических ядер у чипа, которое составит 128 блоков CU, 8192 ядра FP32, 4096 ядра FP64 и 512 тензорных ядра. Подсистема памяти представлена 48 Гб HBM2 памяти, разделёнными на 6 стеков вокруг процессора и 6144-битную шину. Всё это в сумме даёт пропускную способность памяти в 1,6 Тбайт/с. TDP супер-GPU составит 400W. Сама Nvidia выделяет следующие главные инновации, которые принесёт с собой GA100:

Новейшая архитектура NVIDIA Ampere

Тензорные ядра третьего поколения с TF32 - более продвинутая версия тензорных ядер с новым числовым форматом для вычислений ИИ, который позволяет в 20 раз увеличить производительность в работе с искусственным интеллектом по сравнению с предыдущей суперкартой Volta V100.

- более продвинутая версия тензорных ядер с новым числовым форматом для вычислений ИИ, который позволяет в 20 раз увеличить производительность в работе с искусственным интеллектом по сравнению с предыдущей суперкартой Volta V100. Технология MIG - возможность разделять один графический процессор A100 на семь отдельных виртуальных графических процессоров для лучшей оптимизации при работе над разными задачами.

- возможность разделять один графический процессор A100 на семь отдельных виртуальных графических процессоров для лучшей оптимизации при работе над разными задачами. NVIDIA NVLink третьего поколения - улучшенное соединение между GPU для повышения их совместной производительности.

- улучшенное соединение между GPU для повышения их совместной производительности. Структурированная разреженность - новый класс существенно повышающих производительность методов для работы с машинным обучением и нейронными сетями.

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