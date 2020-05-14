Опубликованы официальные характеристики самого большого 7-нм GPU в мире NVIDIA GA100 - 8192 графических ядра, 48 ГБ HBM2 памяти и теоретическая производительность в 156 TFLOP
Сегодня компания NVIDIA объявила о том, что первый графический процессор на базе архитектуры Ampere под названием GA100 уже запущен в производство и вскоре начнёт поставляться клиентам по всему миру. Вместе с этим компания опубликовала подробные технические спецификации новинки. Если судить по ним, то перед нами предстал настоящий монстр, размером в 826 мм2 с 54 миллиардами транзисторов на борту.
реклама
Рекордным будет и количество графических ядер у чипа, которое составит 128 блоков CU, 8192 ядра FP32, 4096 ядра FP64 и 512 тензорных ядра. Подсистема памяти представлена 48 Гб HBM2 памяти, разделёнными на 6 стеков вокруг процессора и 6144-битную шину. Всё это в сумме даёт пропускную способность памяти в 1,6 Тбайт/с. TDP супер-GPU составит 400W. Сама Nvidia выделяет следующие главные инновации, которые принесёт с собой GA100:
- Новейшая архитектура NVIDIA Ampere
- Тензорные ядра третьего поколения с TF32 - более продвинутая версия тензорных ядер с новым числовым форматом для вычислений ИИ, который позволяет в 20 раз увеличить производительность в работе с искусственным интеллектом по сравнению с предыдущей суперкартой Volta V100.
- Технология MIG - возможность разделять один графический процессор A100 на семь отдельных виртуальных графических процессоров для лучшей оптимизации при работе над разными задачами.
- NVIDIA NVLink третьего поколения - улучшенное соединение между GPU для повышения их совместной производительности.
- Структурированная разреженность - новый класс существенно повышающих производительность методов для работы с машинным обучением и нейронными сетями.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила