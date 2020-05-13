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AMD объявила о партнёрстве с игровой платформой Robot Cache и предлагает новый способ получения бесплатных игр

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Недавний запуск игровой платформы Robot Cache прошёл почти не замеченным. И очень зря, ведь она предлагает поистине революционный новый функционал в сфере покупки игр. Robot Cache это первый в мире магазин ПК-игр основанный на технологии блокчейн и позволяющий не только покупать новые игры, но и продавать свои старые другим игрокам, а также использовать ресурсы своего компьютера для получения бесплатных игр с помощью майнинга специальной валюты под названием IRON. 

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Платформа имеет возможности майнинга как на видеокарте, так и на процессоре. У Nvidia поддерживаются все видеокарты Nvidia Серии GTX 10 и выше. Со стороны AMD поддерживаются Polaris, R9 Fury, Vega и Navi. Важно отметить, что графические процессоры AMD куда лучше проявляют себя в майнинге, нежели аналогичные решения от Nvidia .

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Теперь же обладатели видеокарт AMD Radeon и процессоров Ryzen получат преимущества по сравнению с остальными участниками программы. Они стали обладателями постоянного 5% повышение скорости майнинга на весь текущий год вплоть до 31.12.2020. Все подробности можно узнать на официальном сайте магазина.

Robot Cache был основан в январе 2018 года Брайаном Фарго, который также известен как создатель студии inXile Entertainment и автор таких игр как Wasteland, Fallout, Baldur's Gate и Bard’s Tale. Помимо AMD среди партнёров магазина значатся такие компании как Devolver Digital, Microids, Paradox Interactive, Running with Scissors, THQ Nordic и отечественная 1C Publishing.

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ты новость прочитал + зашел комент написать? копеечка упала автору и десяточка рубликов сайту.
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Ага, увидел. В самой статье ничего про видеокарту, только в названии "новости" на главной странице сайта.
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помню как без всяких сайтов типа оверклокерс да и вообще без интернета разгонял am5x86 x5 133 до 180mhz. на мамке sis =)
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Joker!
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Ох уж эти сказочники, обнови методичку, 2700U уже год назад не купить было, надо было писать что купил 3700U. Больше лохов поверило бы. ЗЫ прошло более десятка ноутов на АПУ райзен, все крайне довольн...
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
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