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Недавний запуск игровой платформы Robot Cache прошёл почти не замеченным. И очень зря, ведь она предлагает поистине революционный новый функционал в сфере покупки игр. Robot Cache это первый в мире магазин ПК-игр основанный на технологии блокчейн и позволяющий не только покупать новые игры, но и продавать свои старые другим игрокам, а также использовать ресурсы своего компьютера для получения бесплатных игр с помощью майнинга специальной валюты под названием IRON.

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Платформа имеет возможности майнинга как на видеокарте, так и на процессоре. У Nvidia поддерживаются все видеокарты Nvidia Серии GTX 10 и выше. Со стороны AMD поддерживаются Polaris, R9 Fury, Vega и Navi. Важно отметить, что графические процессоры AMD куда лучше проявляют себя в майнинге, нежели аналогичные решения от Nvidia .

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Теперь же обладатели видеокарт AMD Radeon и процессоров Ryzen получат преимущества по сравнению с остальными участниками программы. Они стали обладателями постоянного 5% повышение скорости майнинга на весь текущий год вплоть до 31.12.2020. Все подробности можно узнать на официальном сайте магазина

Robot Cache был основан в январе 2018 года Брайаном Фарго, который также известен как создатель студии inXile Entertainment и автор таких игр как Wasteland, Fallout, Baldur's Gate и Bard’s Tale. Помимо AMD среди партнёров магазина значатся такие компании как Devolver Digital, Microids, Paradox Interactive, Running with Scissors, THQ Nordic и отечественная 1C Publishing.