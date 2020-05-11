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GTA 5 вышла уже 7 лет назад и за прошедшее время её графика успела существенно сдать свои позиции. Но у настолько популярной игры есть большое сообщество преданных фанатов, которые готовы подтягивать картинку любимого проекта до современных стандартов. Используя правильную комбинацию графических модов можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов, что и продемонстрировал в очередной раз энтузиаст под псевдонимом Digital Dreams.

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В своём новом видео он продемонстрировал культовый город Либерти Сити из GTA 4, скрупулёзно воссозданный на игровом движке GTA V. Для ещё большего освежения графики им был использован широко известный в сообществе GTA мод под названием Awesomekills Graphics в сочетании с шейдером Pascal Gilcher RayTraced Global Illumination для ReShade. Данное программное обеспечение позволяет имитировать трассировку лучей в любых 3D проектах, которые изначально не поддерживали технологии DXR и RTX GI.

Итогом стараний Digital Dreams стала поистине поразительный уровень графики, который не стыдно было бы показать даже на новом поколении консолей. Демонстрация была проведена с разрешением экрана 4K и текстурами высокой детализации, что ещё сильнее улучшило финальный вид игры.

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