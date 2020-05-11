Энтузиасты воссоздали GTA 4 на движке 5 части, добавили рейтрейсинг и существенно улучшили графику - теперь игра выглядит как проект следующего поколения
GTA 5 вышла уже 7 лет назад и за прошедшее время её графика успела существенно сдать свои позиции. Но у настолько популярной игры есть большое сообщество преданных фанатов, которые готовы подтягивать картинку любимого проекта до современных стандартов. Используя правильную комбинацию графических модов можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов, что и продемонстрировал в очередной раз энтузиаст под псевдонимом Digital Dreams.
рекламаВ своём новом видео он продемонстрировал культовый город Либерти Сити из GTA 4, скрупулёзно воссозданный на игровом движке GTA V. Для ещё большего освежения графики им был использован широко известный в сообществе GTA мод под названием Awesomekills Graphics в сочетании с шейдером Pascal Gilcher RayTraced Global Illumination для ReShade. Данное программное обеспечение позволяет имитировать трассировку лучей в любых 3D проектах, которые изначально не поддерживали технологии DXR и RTX GI.
Итогом стараний Digital Dreams стала поистине поразительный уровень графики, который не стыдно было бы показать даже на новом поколении консолей. Демонстрация была проведена с разрешением экрана 4K и текстурами высокой детализации, что ещё сильнее улучшило финальный вид игры.
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