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Игры, создаваемые в стенах студии CD Projekt Red окружены народной любовью и обожанием. После грандиозного успеха третьего Ведьмака к будущим работам команды приковано самое пристальное общественное внимание. Их новая ролевая игра Cyberpunk 2077 настолько вдохновляет аудиторию, что группа кинематографистов-энтузиастов T7 Production решила снять свою собственную фанатскую киноленту, основанную на этой игре.

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И совсем недавно на видеохостинг Youtube был выложен первый тизер-трейлер фан-фильма с подзаголовком Phoenix Program. В нём демонстрируется весьма добротная компьютерная графика, атмосферные декорации и щепотка зрелищного экшена в духе боевиков про Джона Уика. В создании фильма принимают участие многие известные косплееры, а главную роль сыграет Бен Бергман, также известный под псевдонимом Maul Cosplay. Эта команда уже отметилась созданием другой фанатской короткометражки под названием Darth Maul: Apprentice, посвящённой вселенной Звёздных войн.

Не прошла эта знаменательная новость и мимо самих создателей игры из CD Projekt Red. На выход трейлера обратил внимание официальный твиттер-аккаунт ожидаемой игры, предложив фанатам оценить творение T7 Production.

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