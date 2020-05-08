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При сборке нового компьютера каждый пользователь хочет получить максимальную производительность при минимальных вложениях, и зачастую перед ним встаёт вопрос: какого же производителя комплектующих выбрать. Самыми распространёнными противостояниями за долгие годы стали Intel vs AMD в сфере центральных процессоров и AMD vs NVIDIA в области графических чипов. Конечно, существует ещё и встроенная графика от Intel, но сегодня мы сосредоточимся именно на битве красных с зелёными.

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Их вражда длится уже несколько десятилетий и с точки зрения финансовой успешности компания Дженсена Хуанга находится в куда более выгодной позиции. Nvidia превосходит своего конкурента по капитализации, активам, операционной и чистой прибыли, и это при том что большая часть доходов AMD приходится на продажи центральных процессоров. Но экономика мало интересует простых покупателей. Им важно знать, чья продукция будет лучше конкретно для них и прямо сейчас.

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Редакция портала Tom’s Hardware решила разобрать сильные и слабые стороны каждой компании и попытаться выяснить: кто же лучше? Всего было пять критериев, по которым сравнивали оппонентов:игровая производительность, энергоэффективность, эксклюзивные технологии, драйверы и поддержка и ценовая политика. Начнём, пожалуй.

Игровая производительность

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У обеих компаний имеется множество графических решений на разный вкус и бюджет. И хотя в одинаковых ценовых нишах продукция AMD показывает схожие результаты, самый топовый сегмент GPU у красных фактически отсутствует. Даже их самая дорогая на данный момент видеокарта Radeon VII не способна тягаться с чипами конкурента на равных. Так было и с Vega 64, и с R9 Fury X, красным нужно будет очень сильно постараться, чтобы подобная судьба не постигла и их мифическую Big Navi.

Победитель: Nvidia

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Мощный GPU это конечно хорошо, но мало кому захочется иметь под своим столом печку и ежемесячно разоряться на счетах за электричество. Поэтому не менее важной характеристикой видеокарт является энергоэффективность. И почти все последние годы карты от AMD были весьма горячими и потребляли электроэнергию как не в себя. С выходом 7-нм Navi ситуация конечно немного изменилась, но в плане производительности на ватт красные всё ещё отстают. Да и ко всему прочему актуальные карты Nvidia всё ещё используют 12-нм техпроцесс, умудряясь при этом побеждать.

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Победитель: Nvidia

Эксклюзивные технологии

Понятное дело, что многие графические технологии, такие как HairWorks или PhysX могут показаться не сильно нужной мишурой, но всё же они пошли в массы и дают разработчикам игр новые интересные инструменты (см. действие PhysX в недавно вышедшей Control). А уж трассировка лучей, благодаря активному продвижению Nvidia готовится стать новым индустриальным стандартом. Также не стоит забывать и о активно развивающемся алгоритме апскейла картинки DLSS. С другой стороны, без активной конкуренции со стороны AMD многие разработки Nvidia так и остались бы закрытым проприетарным ПО. Они создавали многие интересные технологии, вроде FidelityFX, FreeSync и API Mantle, которые двигали индустрию вперёд. Но в данный момент Nvidia по инновационности явно впереди.

Победитель: Nvidia

Драйверы и поддержка

Тут определит явного лидера оказалось затруднительно. С выходом новых карт оба производителя испытывают проблемы с сыростью своего ПО. Но проблемы исправляются, а новые версии драйверов стабильно выпускаются по разу в месяц. А как именно выглядят и используются программы Radeon Adrenalin и GeForce Experience, а также их детальные сравнения друг с другом уже относится к категории вкусовщины.

Победитель: Ничья

Ценовая политика

Внимательный читатель уже должен был заметить, что почти во всех категориях победу одержала Nvidia. Но каким же образом при таких обстоятельствах AMD умудряется оставаться на плаву? Ответ прост: грамотная ценовая политика. Они стараются подстраивать свои цены таким образом, чтобы за чуть меньшую цену вы получали примерно ту же производительность. Если они чувствуют, что предложение конкурента более выгодно, то тут же снижают цены на свои позиции. При этом не стоит забывать об ультрабюджетном сегменте, в котором AMD всегда были лучшим выбором.

Победитель: AMD

Выводы

Nvidia продолжает быть королём на рынке GPU. Однако это не значит что нужно отключать голову и слепо бежать в магазин за их продукцией. В любой ситуации необходимо применять рациональный подход и делать выбор только исходя из конкретных характеристик и цены товара. AMD пока что отстаёт, но это не помешало ей в борьбе с Intel на рынке CPU. Ещё каких-то 5 лет назад они безнадёжно отставали от синих со своими процессорами, но смогли переломить ход событий и уже почти сравнялись со своим визави. Есть вероятность что на рынке графических чипов они могут сотворить нечто подобное.