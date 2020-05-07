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На своём сегодняшнем мероприятии AMD официально объявили, что грядущие процессоры Ryzen 4000 на архитектуре Zen3 будут поддерживать только материнские платы на чипсетах B550 и x570, в то время как более старые и распространённые X470, B450, X370 и B350 останутся за бортом, несмотря на принадлежность к тому же самому сокету AM4.

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Такое решение AMD оправдывают невозможностью загрузить обновлённый микрокод AGESA на старые материнские платы из-за ограниченной вместимости микрочипов для BIOS, хотя до этого подобных проблем не возникало. Есть вероятность. что некоторые производители материнских плат в индивидуальном порядке всё же попытаются реализовать поддержку новых процессоров, как это собирается сделать производитель игровых ноутбуков XMG, обещавший поддержку Ryzen 4000 на своих платах на базе B450, Однако подобные случаи будут скорее исключением из правил.

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Подобные новости станут серьёзным ударом для пользователей, выбравших материнские платы на базе B450 и X470, в надежде в будущем обновиться на более производительные процессоры. Помимо B550 и X570 материнских плат процессоры Ryzen 4000 будут поддерживать и выпущенные в будущем чипсеты серии 600, а CPU на архитектуре Zen4 перейдут на совершенно новый сокет и чипсеты.

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