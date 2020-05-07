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Функция игрового режима появилась в Windows 10 вместе с обновлением Creators весной 2017 года и в теории должна была повышать игровую производительность за счёт увеличения приоритета игры в запросах на обработку, а также ограничения в правах всех остальных фоновых задач. На бумаге это конечно выглядит замечательно, но в реальности всё оказалось несколько сложнее.

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Портал guru3d со ссылкой на форум Reddit сообщает, что активация Game Mode может весьма негативно сказываться на производительности в некоторых играх, таких как Call of Duty: Warzone и League of Legends. Проблемы включают в себя снижение количества FPS, ухудшение плавности геймплея, фризы, статтеры и зависания. Причём эта беда затрагивает видеокарты как производства Nvidia, так и AMD. У красных неполадки наблюдаются на таких картах как RX 5700 XT, RX 570, RX 480 и R9 290, а у зелёных на GTX 980 и GTX 1080 Ti.

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Пока не совсем понятно как часто пользователи сталкиваются с этой проблемой, но если вы испытываете подобные затруднения, то стоит попробовать выключить Game Mode через меню "Пуск" => Параметры => Игры => Игровой режим, а затем оценить производительность без него. Вполне возможно что неполадки были связанны именно с ним.