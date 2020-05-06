Intel Core i9-10900K разогнали до 5,4 ГГц - он обогнал 18-ядерный Xeon W-2195, но так и не смог одолеть Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Cinebench R15
Продажи флагманского процессора Intel 10-го поколения на архитектуре Comet Lake стартуют уже 27 мая. Многие крупные издания уже получили свои экземпляры для тестов, но пока не могут публиковать информацию из-за эмбарго от производителя. Однако это не спасает от утечек. Портал hardwaretimes со ссылкой на китайскую соцсеть Baidu сообщает, что энтузиасты уже получили доступ к новому процессору и даже смогли разогнать его до впечатляющих 5,4 ГГц по всем ядрам.
рекламаВ таком режиме работы он смог набрать 3002 балла в многоядерном тесте Cinebench R15. Таким образом он смог обогнать по производительности 18-ядерный 36-поточный Xeon W-2195, который смог набрать только 2965 баллов. Но вместе с тем результат Ryzen 9 3900X в 3168 баллов, и уж тем более 3950X с 4070 баллов он переплюнуть не смог. Таким образом можно констатировать, что в рабочих задачах старшие процессоры семейства Ryzen всё ещё остаются вне конкуренции.
рекламаОднако благодаря куда большей производительности на одно ядро i9-10900K гарантированно будет доминировать над Ryzen 9 в игровых нагрузках. А вот стоит ли подобное преимущество переплаты, каждый пользователь будет решать для себя сам. Эмбарго на обзоры десктопных процессоров Intel 10-го поколения будет снято к третьей неделе мая. Именно тогда и станет понятно, кто из процессорных гигантов находится в наиболее выигрышном положении.
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