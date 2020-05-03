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GeForce GTX 1060 c 6GB памяти в 2020 году - тестирование старшей версии видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com

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Наши читатели уже имели возможность оценить производительность популярной видеокарты GTX 1060 в версии на 3 GB видеопамяти, а теперь пришла очередь и более дорогого варианта того же GPU с видеобуфером на 6 GB. Напомню, что GTX 1063 отлично показала себя в нетребовательных онлайн-проектах, а вот в тяжёлых ААА блокбастерах малый объём памяти заставил снижать настройки графики до средних и даже низких значений. Поможет ли увеличенное количество памяти улучшить результаты данного графического чипа? Специалисты портала Gecid.com провели новое тестирование, отвечающее на этот вопрос. 

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Конфигурация тестового стенда не претерпела изменений. Это всё тот же процессор Ryzen 5 3600 на стоковых частотах, материнская плата ASRock X570 Phantom Gaming 4, 16 Gb оперативной памяти Goodram IRDM Pro на частоте 3600MHz с таймингами CL18 и два SSD накопителя Patriot BURST 960GB и Corsair MP600 2TB. Видеокарты была представлена в исполнении ColorFul GeForce GTX 1060 SI 6GB.

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Производительность в онлайн-играх ожидаемо осталась примерно на том же уровне. В Dota 2, CS:GO, PUBG, R6: Siege, Overwatch и WoT карта показала всё те же 100-150 FPS на высоких настройках. Apex Legend и Fortnite позволили выкрутить настройки на максисум и получить стабильные 70 кадров в секунду и выше. CoD: Warzone и Battlefield V на ультрах выдают 60 FPS.

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Но все эти игры отлично показывали себя и на младшей версии с урезанным видеобуфером. По-настоящему свой потенциал 6-гигабайтная карта раскрывает именно в требовательных сингловых играх, потребляющих большее количество памяти. Assassin's Creed Odissey можно смело запускать на очень высоких настройках и рассчитывать на 50 FPS. То же самое справедливо и для Borderlands 3, а вот Gears 5, Star Wars Jedi Fallen Order, Wolfenstein: Youngblood и Resident Evil 3 на максималках идут в 70-80 FPS. 

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Control можно играть на среднем пресете графики и рассчитывать на фреймрейт в райное 55-60 кадров в секунду (владельцы 1063 вынуждены были снижать настройки до минимума). Red Dead Redemption 2 на средне-низких с ультра текстурами демонстрирует 45-50 FPS (младшая карта не дотягивала и до 40).


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Подводя итоги, можно констатировать что 1066 пока ещё сохранила свою актуальность. Она способна запускать большинство блокбастеров на высоких настройках в разрешении 1080p и при этом демонстрировать стабильный фреймрейт. Её владельцам ещё рано задумываться об апгрейде, да и на вторичном рынке её можно рассмотреть к покупке за приемлемую цену. 


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