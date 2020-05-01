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Новые бюджетные четырехъядерные процессоры AMD Ryzen 3300X и Ryzen 3100 претендуют на лидерские позиции в сегменте CPU дешевле 120$. Четыре ядра на архитектуре Zen2 в комплекте с многопоточностью и низким TDP выглядят весьма заманчивым предложением по сравнению с моделями конкурентов. Однако грядущие Core i3-10100 и Core i3-10300 от Intel предлагают более высокие тактовые частоты, что может стать решающим фактором для некоторых пользователей.

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И вот тут в дело вступает разблокированный множитель у процессоров от красной команды. Согласно последним утечкам данных от инсайдеров, младшие чипы Ryzen 3 имеют весьма впечатляющий разгонный потенциал. Так AMD Ryzen 3 3300X был замечен с разгоном всех ядер до 4,4 ГГц в тесте 3DMark Time Spy, где он набрал 5472 балла, опередив некогда топовый Core i7-7700K.

Но куда удивительнее результаты, на которые способен 99-доларовый Ryzen 3 3100. Инсайдером rogame были опубликованы результаты 3 разгонов этого чипа до 4,4 ГГц, 4,5 ГГц и даже 4,6 ГГц на все ядра. Более того, в разгоне до 4.5 ГГц он смог обойти более дорогой 3300x в тесте Time Spy c 5481 итоговыми баллами.

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Конечно, делать поспешные выводы на основе утечек пока преждевременно. Стоит дождаться выхода этих процессоров (который состоится уже в конце мая) и посмотреть на более полные данные по их разгону и потенциалу. Однако пока что младшие Ryzen действительно выглядят самым выгодным предложением.