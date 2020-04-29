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Не все модели грядущей линейки видеокарт от AMD на новой архитектуре RDNA2 получат возможность аппаратной поддержки рейтрейсинга. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал wccftech. По информации издания только флагманские GPU на RDNA2 получат свои аналоги тензорных ядер, в то время как остальные графические ускорители этого семейства будут лишены этой функции и ориентированны на конкуренцию с картами Turing GTX 16XX, также не поддерживающими трассировку.

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Сообщается, что при создании более бюджетных графических чипов AMD будет стремиться к уменьшению площади кристалла и достижению наибольшей энергоэффективности видеокарт, жертвуя при этом поддержкой рейтрейсинга на аппаратном уровне. Хотя всегда существует вероятность, что AMD выпустит драйвер для активации лучей на всех своих видеокартах, но производительность в этом случае будет весьма посредственной.

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В целом AMD обещает существенный скачок в производительности с выходом нового поколения своих GPU. По их словам RDNA2 обеспечит 50% прирост производительности по сравнению с RDNA1. Добиться такого впечатляющего прогресса они планируют за счёт перехода на более продвинутый 7-нм техпроцесс, увеличения производительности за такт (IPC) и общей тактовой частоты графического процессора.