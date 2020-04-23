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Похоже что Intel всё сложнее даётся удерживать свои позиции лидера в сфере десктопных CPU. Навязываемая конкуренция со стороны AMD вынудила компанию отойти от своей излюбленной тактики с выпуском нового сокета для каждого выходящего поколения своих процессоров. Портал wccftech со ссылкой на свои источники сообщает, что теперь как минимум материнские платы на Z490-чипсете получат возможность работать сразу с двумя поколениями Intel. Такое решение было принято на фоне заявления AMD о том, что настольные процессоры AMD Ryzen 4000 будут совместимы платами на B450-чипсете.

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Сообщается, что с выходом Rocket Lake-S платы на базе Z490 получат обновление микрокода BIOS, добавляющее множество новых функций, в том числе и поддержку PCIe 4.0, которая пока что является эксклюзивной особенностью материнских плат на чипсете x570 от AMD. Получат ли поддержку 11-го поколения младшие материнские платы на Z470-чипсете пока неизвестно.

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Так или иначе, укрепление позиций AMD оказалось выгодно и для фанатов Intel, ведь теперь синим придётся прилагать повышенные усилия для сохранения своей доли рынка. И важной частью этих усилий станет изменение ценовой политики и повышение потребительской привлекательности их продукта.