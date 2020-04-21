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Раскрываем потенциал GTX 1080 Ti в 2020 году - Hardware Unboxed протестировали флагман предыдущего поколения в 35 актуальных играх и сравнили его с 5700 XT и RTX 2070 Super

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Флагманская видеокарта GTX 1080 Ti на архитектуре Pascal получилась действительно мощным продуктом. Она демонстрировала невиданную для своего времени производительность и просто не имела аналогов в потребительском сегменте. Спустя 3 года после своего выхода она продолжает пользоваться популярностью на вторичном рынке, несмотря на наличие в продаже более новых карт линейки RTX.

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Но стоит ли приобретать 1080 Ti в 2020 или лучше обратить свой взор в сторону видеокарт посвежее? Авторы youtube-канала Hardware Unboxed провели масштабное тестирование GPU в 35 современных играх в разрешениях 1080p/1440p и сравнили его результаты c Radeon RX 5700 XT и RTX 2070 Super. А в виде бонуса к сравнению привлекли менее производительные 2060 super и базовую 2070.  В качестве тестового стенда был использован компьютер на базе процессора i9-9900k, разогнанного до 5GHz с 16 Гб оперативной памяти DDR4 на частоте 3400 MHz.

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Результаты получились довольно предсказуемыми. За счёт большего количества CUDA-ядер и текстурных блоков 1080 Ti сумела довольно легко обойти по производительности 2070 Super в большинстве игр, работающих на DirectX12. 

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А вот в играх, использующих API Vulkan 2070S умудряется вырваться вперёд, пусть и не сильно. Ещё одним тайтлом, где 2070S показывает себя с лучшей стороны является Control, авторы которого явно хорошо поработали над оптимизацией под новую архитектуру. 5700 XT же и вовсе отстала от обеих карт Nvidia в большинстве протестированных тайтлов, что было ожидаемо, учитывая тот факт, что стоит она на 100$ дешевле чем 2070S.

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Ещё одной сильной стороной 1080 Ti стало быстродействие в онлайн-играх. В таких тайтлах как World of Tanks, War Thunder и PlayerUnknown’s Battlegrounds она обгоняла 2070S в среднем на 10-15%. Подводя итоги можно сказать что топовый Pascal ничуть не сбавил обороты и способен обходить карты с более новой архитектурой во многих актуальных играх. Если вы не гонитесь за RTX GI и нашли такую карту на вторичке за приемлемую цену, то она может стать отличным выбором.

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Медленно, но верно Хуанг куколдит 1080 Ti. https://st.overclockers.ru/legacy/blog/387048/171288_O.png
Раскрываем потенциал GTX 1080 Ti в 2020 году - Hardware Unboxed протестировали флагман предыдущего поколения в 35 актуальных играх и сравнили его с 5700 XT и RTX 2070 Super
E1nher1
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