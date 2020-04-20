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Уже многие высказывали своё негативное мнение об одиозном космическом симуляторе Star Citizen. Его назвали и новым МММ, и самой грандиозной аферой в истории игровой индустрии, и даже симулятором доения самой преданной кучки фанатов. Его бюджет уже давно перевалил за 200 миллионов долларов, а выход многократно откладывался.

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Однако верные фанаты всё ещё не теряют надежды на выход игры и продолжают терпеливо ждать релиза новых обновлений. Выход крупного апдейта Alpha 4.0 должен был состоятся в июне 2020 года, согласно информации изложенной в официальной дорожной карте разработчиков. Этот апдейт должен был внести изменения в модель взаимодействия сервера и клиента, улучшенные анимации смертей и новую систему наград в PvP. Но Cloud Imperium Games в последний момент внесли изменения в дорожную карту и раскидали горячо ожидаемые изменения по обновлениям 4.1 и 4.2, фактически отложив их на 3-6 месяцев. Также на будущее переехало добавление в игру новой игровой зоны Crusader. Она появится в игре только в конце года.

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Это справедливо вызвало у сообщества игры бурю негодования. Разработчики попытались свалить всю вину на бушующую в мире эпидемию COVID-19, но уставшие от постоянных оправданий игроки не особо поверили доводам CIG. Официальный сабреддит Star Citizen наполнился гневными отзывами и многостраничными обсуждениями судьбы проекта.