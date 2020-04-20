Фанаты перенесли современную Super Mario Odyssey на движок древней Super Mario 64
Фанаты ПК-гейминга уже давно привыкли к многообразию пользовательских модов, улучшающих графику их любимых игр и осовременивающих их геймплей. А вот прецедентов когда кто-то намеренно переносил уровни новой игры на откровенно устаревший движок мы пока ещё не наблюдали. Тем не менее один из фанатов итальянского водопроводчика, скрывающийся под псевдонимом Kaze Emanuar, решил воссоздать популярную последнюю часть похождений Марио на движке 20-летней давности от Super Mario 64.
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Сделал он это посредством ромхаккинга, то есть целенаправленного взлома и последующей модификации оригинального ROM-образа игры. Умелый ромхакер сумел не только перенести в старую игру все уровни из Одиссеи, но и смог воссоздать в ней все самые важные механики оригинала, такие как взятие под контроль различных противников при помощи волшебной шляпы.
рекламаДля ознакомления с результатами работы моддера вам понадобится эмулятор консоли Nintendo 64 и модифицированный образ игры за авторством Kaze Emanuar'а. Стоит также заметить, что это далеко не первый ромхак, сделанный этим энтузиастом. В сообществе фанатов Марио Kaze Emanuar известен как автор множества популярных ромхаков к играм серий Super Mario и Legend of Zelda.
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