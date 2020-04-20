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Фанаты ПК-гейминга уже давно привыкли к многообразию пользовательских модов, улучшающих графику их любимых игр и осовременивающих их геймплей. А вот прецедентов когда кто-то намеренно переносил уровни новой игры на откровенно устаревший движок мы пока ещё не наблюдали. Тем не менее один из фанатов итальянского водопроводчика, скрывающийся под псевдонимом Kaze Emanuar, решил воссоздать популярную последнюю часть похождений Марио на движке 20-летней давности от Super Mario 64.

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Сделал он это посредством ромхаккинга, то есть целенаправленного взлома и последующей модификации оригинального ROM-образа игры. Умелый ромхакер сумел не только перенести в старую игру все уровни из Одиссеи, но и смог воссоздать в ней все самые важные механики оригинала, такие как взятие под контроль различных противников при помощи волшебной шляпы.

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