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GPD готовит к выходу крошечный 8-дюймовый ноутбук, способный запускать современные большие ПК-игры

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До недавних пор любителям компактных игровых устройств приходилось довольствоваться маломощными портативными консолями от Nintendo и Sony и терпеть все их недостатки и ограничения. Есть конечно портативный мини-ноутбук GPD Win 2, но его мощности уже явно не хватает для запуска современных игровых новинок.

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И компания GPD очень вовремя объявила о скором выпуске нового портативного игрового устройства - GPD Win Max. Оно будет оснащено 8-дюймовым IPS-экраном, а его сердцем станет 4-ядерный процессор Intel Core i5-1035G7 с встроенным графическим чипом Iris Plus 940 и 16Гб LPDDR4X памяти. В качестве накопителя будет использован SSD на 512 ГБ. Производитель приводит впечатляющие результаты своих внутренних тестов в играх.

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Если верить этим графикам, то новинка способна выдавать по-настоящему солидный фреймрейт даже в таких тяжёлых тайтлах как Red Dead Redemption 2, Metro Exodus и Far Cry: New Dawn. А уж в онлайновых проектах она и вовсе преодолевает порог в 100 кадров в секунду. Хотя до появления первых сторонних тестов слепо доверять заявленным результатам точно не стоит. В любом случае предыдущая версия устройства смогла зарекомендовать себя как отличный портативный гаджет, поэтому и на новую его ревизию стоит обратить внимание.

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