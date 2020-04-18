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Долгожданная бета Minecraft RTX наконец-то стартовала. Рекламные ролики и видео от известных изданий демонстрируют всю прелесть технологии трассировки лучей и манят игроков потрясающей графикой. Мягкие солнечные лучи, преломляющиеся в струях воды, реалистичные отражения и потрясающий объёмный свет, заливающий всё вокруг. Но какой ПК понадобится, чтобы потянуть всё это великолепие?

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Понятно, что здесь уже никак не обойтись без RTX-видеокарты, но какими должны быть остальные комплектующие? Специалисты портала tom's hardware решили ответить на этот вопрос и подобрать несколько оптимальных сборок.

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Начнём с того, что i9-9900k вам скорее всего не понадобится. В разрешении 1080p от него не сильно отстаёт даже маломощный двухъядерный Pentium Gold G5400, что говорит об упоре производительности прежде всего в GPU. Минимальным входным билетом на праздник трассировки будет RTX 2060.

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Как мы уже выяснили, процессор не сильно влияет на производительность. Следовательно и сверхскоростная память тоже будет избыточной. Однако это не значит, что нужно всё бросить и срочно бежать в магазин за пентиумом. В конце концов его показатель минимального FPS заметно ниже чем у остальных, да и скорость построения игрового мира будет куда меньше. Так что же взять?

Вот какую сборку рекомендуют эксперты tom's hardware в качестве бюджетного решения:

Материнская плата - ASRock B450M Pro4 mATX

Процессор - AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память - Patriot Viper Elite 2x 8GB DDR4-2666

Жесткий диск - Crucial P2 500GB M.2 SSD

Видеокарта - EVGA GeForce RTX 2060 KO

Блок питания - EVGA 450 BR

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Материнская плата - ASRock X570 Phantom Gaming 4

Процессор - AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память - Team T-Force Vulcan Z 2x 8GB DDR4-3200

Жесткий диск - Crucial P1 1TB M.2 SSD

Видеокарта - Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce OC

Блок питания - be quiet! 600W 80Plus Gold

Корпус - NZXT H510

Можно конечно взять более дешёвый процессор вроде Ryzen 5 1600 AF или даже Ryzen 3 1200 и более бюджетную материнку, но имеет ли подобная экономия смысл, каждый решает для себя сам. Ведь вряд ли кто-то будет собирать новый компьютер только для Minecraft. В качестве среднеценового решения эксперты советуют следующий комплект:

Эта система уже вполне сможет тянуть игру в разрешении 1440p с включённым DLSS, да и в целом будет неплохим игровым ПК с заделом на ближайшие 2-3 года. Хотя конечно можно никуда не торопиться и подождать новых видеокарт серии RTX 3000 или AMD RDNA2.