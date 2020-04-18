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Наши читатели должно быть уже устали от нескончаемого потока бесплатных игровых раздач, организованных крупными издателями и лаунчерами. В большинстве своём для получения бесплатной игры требуется всего лишь перейти по ссылке и нажать кнопку "Забрать". Но издательство Funcom решило что игры полученные столь простым путём не будут особо ценится игроками и придумали для своей раздачи весьма необычный формат.

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Они выпустили в Steam небольшую бесплатную игру Cyrano Story, а затем объявили что за прохождение этой малютки игроки имеют шанс получить полноценную большую хоррор-игру Moons of Madness. Cyrano Story фактически является прологом к Moons of Madness, рассказывающим о события предшествовавших основной игре.

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