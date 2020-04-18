В Steam можно бесплатно получить отличный хоррор Moons of Madness - для этого нужно пройти другую бесплатную игру
Наши читатели должно быть уже устали от нескончаемого потока бесплатных игровых раздач, организованных крупными издателями и лаунчерами. В большинстве своём для получения бесплатной игры требуется всего лишь перейти по ссылке и нажать кнопку "Забрать". Но издательство Funcom решило что игры полученные столь простым путём не будут особо ценится игроками и придумали для своей раздачи весьма необычный формат.
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Они выпустили в Steam небольшую бесплатную игру Cyrano Story, а затем объявили что за прохождение этой малютки игроки имеют шанс получить полноценную большую хоррор-игру Moons of Madness. Cyrano Story фактически является прологом к Moons of Madness, рассказывающим о события предшествовавших основной игре.
рекламаПройти Cyrano Story можно всего за 2-3 минуты, а шанс на получение ключа составляет примерно 5%. Некоторые счастливчики умудряются выбить ключ уже при первом похождении, другим же приходится делать несколько десятков неудачных попыток. В сообществе Steam уже составили подробный гайд с правильной последовательностью действий для самого быстрого прохождения. Предлагаю и пользователям overclockers.ru испытать свою удачу, а затем поделиться результатами в комментариях.
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