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Трассировка лучей наконец-то добралась до многими любимой песочницы Minecraft. И так роскошно игра не выглядела ещё никогда. Однако не поддавайтесь обманчивым впечатлениям о невысоких требованиях к железу вашего ПК. На деле игра даже с включённым алгоритмом DLSS 2.0 демонстрирует отменный аппетит к производительности графического адаптера. Эксперты портала tomshardware провели масштабное тестирование обновлённого Minecraft с линейкой видеокарт Nvidia RTX и результаты оказались весьма удручающими.

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Тестирование проводилось в двух режимах: в нативном разрешении и с включённым DLSS. За основу взяли четыре самых распространённых разрешения экрана: 720p, 1080p, 1440p и 4K. В качестве тестового стенда выступил ПК на базе процессора Intel i9-9900K, 32 ГБ памяти DDR4-3200 и скоростного M.2 NVMe SSD. Видеокарты были ограничены семейством Nvidia RTX от младшей 2060 до топовой 2080 Ti.

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В уже отживающем свое разрешении 720p все карты показали достойный результат. Даже 2060 смогла преодолеть психологический барьер в 60 fps, а флагманская 2080 Ti и вовсе достигла 166 кадров в секунду. Но уже при переходе в народные 1080p большая часть RTX-карт не смогла достичь заветных 60 fps. С этой задачей справились лишь два самый старших графических адаптера. А в 1440p и 4K даже флагманы не смогли осилить комфортный фреймрейт.

Впрочем с включённым DLSS производительность подросла на порядок. Там где при нативном рендере видеокарты показывали лишь 37 fps, с включённым умным апскейлом они демонстрируют комфортные 60 кадров в секунду. В целом производительность с DLSS 2.0 увеличивается примерно на 40%. Однако даже это не помогло 2080 Ti дотянутся до планки в 4k 60 fps.

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В заключение стоит сказать что для условно комфортного геймплея в 1080p вам понадобится карта не ниже уровня RTX 2070. А уж более прожорливые разрешения стоит рассматривать как задел на будущее от создателей игры и Nvidia. Надо же им чем-то продвигать грядущие RTX 3000 на архитектуре Ampere.