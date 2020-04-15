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В настоящее время в США бушует эпидемия коронавируса. Это привело к нарушению цепей поставок техники и дефициту многих популярных гаджетов. Особенно сильно дефицит ударил по фанатам продукции Nintendo: популярную консоль Nintendo Switch сейчас попросту невозможно купить в ритейле, а цена при покупке с рук может достигать 600 долларов (базовая рекомендованная цена - 300$).

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Однако фанат под ником Sarbaaz решил пойти более оригинальным путём и собрал консоль из запчастей заказанных в Китае или купленных на вторичном рынке. Историю об этом он поведал на портале Reddit, снабдив пост подробной инструкцией по сборке. Конечно, ему пришлось около месяца ожидать прибытия заказанных частей из Китая, да и сам процесс сборки потребовал терпения и аккуратности. Зато итоговая цена устройства составила всего 199$, что втрое меньше цен на Ebay.

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Автор поста честно признался, что на подобный эксперимент его подтолкнули не только высокие цены на консоль, но и желание чем-то занять себя во время вынужденного карантина. Желающим повторить его подвиг Sarbaaz посоветовал запастись терпением и не экономить на основных комплектующих, таких как материнская плата и элементы питания.