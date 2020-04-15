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Судя по всему цифровая валюта Китая как никогда близка к запуску. Информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что Народный банк Китая уже позволил избранным своим клиентам начать тестирование новой платежной системы в боевых условиях.Пока что тесты проводятся не на всей территории КНР, а лишь в некоторых отдельных регионах страны: Сучжоу, Сюнань, Чэнду и Шэньчжэнь.

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Это уже не первые новости о создании Китаем своего национального электронного платёжного средства. К примеру финансово-экономический журнал Forbes совсем недавно сообщал, что НБК вступит эмитентом новой криптовалюты и распространит её среди семи крупнейших финансовых учреждений страны, таких как Сельскохозяйственный банк Китая и Промышленно-коммерческий банк Китая. Также под раздачу попадут и крупные технологические компании вроде Union Pay, Alibaba и Tencent. Именно на их плечи ляжет обязанность распространить цифровые токены по всему остальному Китаю

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Среди функций новой валюты будут не только прямые платежи, но и обмен цифровых токенов на наличные, а также денежные переводы. По заверениям китайских чиновников новая валюта будет способна обрабатывать 300 000 транзакций в секунду, не требует постоянного подключения к интернету, совместима с уже существующими электронными платёжными системами, а также избавлена от большинства недостатков связанных с блокчейн-архитектурой.





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