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Технологии нейронных сетей и алгоритмы машинного обучения уже готовятся в ближайшем будущем плотно войти в нашу повседневную жизнь и сильно поменять многие её аспекты. Начинают появляться первые подвижки в коммерческом использовании Deep Learning большими корпорациями (технология апскейла изображения DLSS от Nvidia). Впрочем в большинстве случаев они остаются уделом немногочисленных техногиков и IT-энтузиастов.

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Один из таких энтузиастов продемонстрировал впечатляющий результат машинной реставрации архивных кадров Сан-Франциско, отснятых в самом начале 20 века. Для увеличения исходного фреймрейта до 60 FPS он использовал алгоритм Depth-Aware Video Frame Interpolation, который способен синтезировать новые кадры изображения и вставлять их в промежутки между уже существующими.

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Для апскейла изображения была использована нейронная сеть ESRGAN, обученная на собственных данных автора. Помимо этого видео было раскрашено посредством алгоритма DeOldify, а также очищено от визуальных шумов. Результатом стало поражающее воображение видео, которое позволяет на пару минут погрузиться в ту эпоху, ощущая реальность происходящего на экране.

Кроме этого видео на канале есть ещё несколько примеров реставрации документальных кадров нейронными сетями. К примеру можно посмотреть на то, как выглядела Тверская улица Москвы в 1896 году, или посмотреть на восстановленные кадры высадки на Луну в рамках программы Apollo 16.

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