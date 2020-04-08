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Совсем недавно Nvidia провела в соцсетях розыгрыш уникальных видеокарт RTX 2080 Ti, оформленных в стиле горячо ожидаемой игры Cyberpunk 2077. И ещё несколько удачливых участников конкурса решили не оставлять выигранный приз себе, а выставить его на аукцион и хорошенько заработать. На торговой площадке Ebay US появилось сразу несколько аукционов, минимальная ставка по которым составляет 185 тысяч рублей. Правда до окончания конкретно этого аукциона осталось ещё целых пять дней и цена скорее всего подскочит вверх.

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А вот у более актуального предложения (до окончания торгов осталось 12 часов) цена уже перевалила за 385 тысяч, и не думает на этом останавливаться. В то же время на британской версии интернет-барахолки цены стартуют с куда более демократичных 2500 фунтов стерлингов (порядка 230 тысяч рублей).

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Напомним, что получить эти видеокарты можно было за ретвит сообщений с хэштегом #RTXOn в социальной сети Twitter. В состязании приняло участие более 130 тысяч человек, а всего таким образом было разыграно 77 карт ограниченной серии. Остальные же 133 штуки были разосланы различным стримерам, блогерам и прочим инфлюэнсерам. Никаких отличий по характеристикам, частотам видеочипа и объёму видеопамяти от стандартной 2080 Ti новинка не имеет, представляя лишь сугубо коллекционный интерес.