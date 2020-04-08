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Наши читатели уже знают о выходящем скоро ремастере отличного GTA-клона Saints Row The Third. Издатель THQ Nordic подтвердил ходящие о нём слухи всего пару дней назад. Однако не все фанаты оказались довольны новым анонсом. Некоторые поклонники отправились в твиттер компании, дабы сообщить о своей незаинтересованности в покупке переиздания. Основной мотив их сообщений был таков: "Мы не просили вас об очередном ремастере старой игры, нам нужна полноценная новая часть серии".

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И аккаунт Saints Row ответил одному из таких пользователей, подтвердив что студия Volition (авторы четырёх оригинальных частей Saints Row) на данный момент находится в процессе создания пятой части криминального экшена. Правда никаких других подробностей, равно как и даты релиза названо не было.

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Saints Row - это серия динамичных экшенов от третьего лица с открытым миром, являющаяся (наравне с Mafia) одним из главных конкурентов сериала Grand Theft Auto. Последняя полноценная часть франшизы под названием Saints Row IV вышла в далёком 2013 году и была очень тепло принята всем игровым сообществом. Релиз ремастера третьей части экшена состоится 22 мая 2020 года на PC, Xbox One и PlayStation 4.