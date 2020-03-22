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Считанные часы остаются до выхода долгожданной новой игры в легендарной серии Half-life. И судя по всему, многих давних фанатов серии совершенно не останавливает тот факт, что для возвращения в Ciity 17 требуется обзавестись весьма недешёвым VR-устройством.

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По данным сервиса PlayTracker, в мир игры уже готовятся ворваться более 300 тысяч человек, оформивших предзаказ в сервисе Steam. Притом более трети из этого числа являются обладателями фирменного VR шлема Valve Index. Такие продажи в первый день вполне способны переплюнуть успехи других крупных проектов, выходивших в этом году, таких как Wolcen, Borderlands 3, Metro Exodus и даже свежего Doom Eternal.

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Такие результаты ещё сильнее впечатают, если обратится к статистике по оборудованию самого Steam, согласно которой VR устройствами обладает всего около 1% пользователей. А ещё предстоящий выход игры спровоцировал дефицит самых популярных VR-шлемов, таких как Oculus Quest и HTC Vive, а очередь на отправку Valve Index растянулась уже на 2 месяца. Half-Life: Alyx выходит 23 марта 2020 года.







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