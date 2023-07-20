Фанаты и поклонники не скоро увидят свои любимые картины

С 14 июля 2023 года прекратили снимать множество кинокартин, более чем 160 тысяч актеров прекращают своё сотрудничество с известными компаниями и со студиями. Всё началось с того, что гильдия актёров из США не смогла договориться с Альянсом продюсеров.

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Вместе с этим для Голливуда настали тяжёлые времена: прекращаются съёмки, не проводятся кинофестивали.

На официальной странице гильдии представлен ряд требований, которые должны соблюдать актёры. Основной список очень большой, начиная с того, что актёрам запрещается любая съёмка на камеру, заканчивая рекламными услугами. К слову, под запрет попадают практически все мероприятия с участием звёзд.

Крупнейший Венецианский кинофестиваль негодует, так как представлять теперь некого. Без колоритных звёзд презентация невозможна, как собственно и вручение премии "Оскар".

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nullКак долго продлится такая сложная ситуация, никто пока сказать не может. Остаётся только надеяться, что в скором времени всё уляжется и съёмки любимых фильмов вновь будут возобновлены.