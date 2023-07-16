Криминальная империя Ричи расширяется в новом сериале

Компания Netflix на днях предоставила новую информацию о грядущем сериале "Джентльмены", по словам самих сценаристов и режиссёров данная картина будет ещё более захватывающей, чем сам фильм "Джентльмены", который вышел в 2019 году.

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О самом сюжете известно очень мало, но судя по некоторым источникам, основной сюжет будет развёрнут возле главного героя Ричи, который впоследствии станет значимой фигурой криминального бизнеса по выращиванию и продажам марихуаны. В фильме "Джентльмены" главный герой Ричи уже стал известным наркобароном, а в грядущем сериале он начинает свой путь с самого низа.

Бюджет данной картины составляет почти 22 миллионов долларов, а это означает, что в процессе сюжета можно будет увидеть захватывающие сцены. Сам фильм "Джентльмены" вышедший в 2019 году, получил весьма неплохие положительные отзывы не только от зрителей, но и от критиков.

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О самих актёрах тоже пока что известно очень мало, как и о сроках производства. Как заявляют сами создатели, сериал сразу выйдет в двух стартовых эпизодах.