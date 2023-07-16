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Ранее сообщалось, что съёмки фильма «Дэдпул 3» (Deadpool 3) приостановлены из-за забастовки актёров.
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Согласно некоторым подтверждённым фактам слитым в сеть, в качестве злодея может выступить сам Магнето, который в итоге схлестнётся с бессмертным мутантом (в комиксах Магнето - ярый противник Людей Икс).
Актёр, который будет играть роль суперзлодея Магнето пока неизвестен, но как заявляют некоторые инсайдеры, героям придётся столкнуться со старой версией Магнето. Как бы то ни было, Магнето обладает поистине уникальной способностью, а именно контролировать магнитные поля. По сюжету в грядущей премьере Дэдпул будет действовать не в одиночку, у него в команде появится Росомаха, из этого вполне очевидно, что Росомаха и Магнето были непримиримыми врагами.
Сама премьера "Дэдпул 3" намечена на май 2024 года, если конечно в будущем на съёмки не повлияют какие-то изменения.